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Главная » Новости » Житомир » Город » 2021 » Февраль » 9 » 12:56:34

Снегопады на 1,5 метра подняли уровень водохранилища, от которого зависит водоснабжение Житомира

Сегодня, 13:22:34 690 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Снегопады на 1,5 метра подняли уровень водохранилища, от которого зависит водоснабжение Житомира

 Благодаря обильным осадкам с начала года уровень воды в Денишивском водохранилище вырос на 1,5 метра. Об этом сообщили в КП "Житомирводоканал".

"В аккумулирующем Денишивском водохранилище уровень воды вырос: по сравнению с началом января - более чем на 1,5 метра", - информируют коммунальщики.



Сейчас коммунальное предприятие впервые за последние 10 месяцев остановило перекачку воды из реки Тетерев в Денишивское водохранилище.

"Для обеспечения достаточного уровня воды в водохранилищах нам приходилось тратить 2000 кВт·ч в день", - добавили в водоканале.

 

Фото: Водохранилище Денишивское / Игорь Щербаков

Напомним, водохранилища Видсичное и Денишиское - источники питьевого водоснабжения города Житомир. Денишивское водохранилище регулирует уровень Видсичного, с которого осуществляется забор воды.

В последние годы из-за засушливых зим существует угроза почасовой подачи воды в Житомире

Водохранилище Видсичное / СК1
Тэги: Житомир, осадки, вода, водохранилище
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