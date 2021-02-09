Снегопады на 1,5 метра подняли уровень водохранилища, от которого зависит водоснабжение Житомира

Благодаря обильным осадкам с начала года уровень воды в Денишивском водохранилище вырос на 1,5 метра. Об этом сообщили в КП "Житомирводоканал".
"В аккумулирующем Денишивском водохранилище уровень воды вырос: по сравнению с началом января - более чем на 1,5 метра"
, - информируют коммунальщики
.
Сейчас коммунальное предприятие впервые за последние 10 месяцев остановило перекачку воды из реки Тетерев в Денишивское водохранилище.
"Для обеспечения достаточного уровня воды в водохранилищах нам приходилось тратить 2000 кВт·ч в день"
, - добавили в водоканале.
Фото: Водохранилище Денишивское / Игорь Щербаков
Напомним, водохранилища Видсичное и Денишиское - источники питьевого водоснабжения города Житомир. Денишивское водохранилище регулирует уровень Видсичного, с которого осуществляется забор воды.
В последние годы из-за засушливых зим существует угроза почасовой подачи воды в Житомире
.
Водохранилище Видсичное / СК1