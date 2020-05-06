Дожди почти не помогли: Житомир ищет альтернативные источники водоснабжения

«Действительно, у нас наблюдались значительные осадки в течение последних выходных и в водохранилище «Видсичне» уровень воды, который в последние засушливые дни составлял 2 м 69 см, поднялся до 2 м 76 см, что дало нам дополнительное водопользование ориентировочно на три дня. С сегодняшнего дня уровень воды снова начал падать на 1 см и негативная тенденция возобновилась. Но дожди сейчас идут и надо дальше мониторить ситуацию. Относительно водохранилища «Дениши», то есть тенденция по постепенному его наполнению, сейчас его уровень составляет 203 метра от уровня моря», - сказал директор водоканала Андрей Никитин.

«Эта проблема всеукраинская, просто Житомир - первый в списке, потому что Тетерев очень маловодный. Об этом начали говорить еще в 1989 году, и уже тогда искали альтернативные источники водоснабжения для областного центра. Затем после распада СССР снизилась подача воды в город и проблема отошла на некоторое время. А сейчас, на фоне глобального потепления, она снова о себе напомнила. Мы подготовили письмо от городского совета Правительству и Верховной Раде с просьбой помочь нам с альтернативными источниками водоснабжения, потому что другого выхода у нас нет. Мы сейчас с климатологами пытаемся спрогнозировать, когда окончательно исчезнет возможность брать воду из Тетерева для обеспечения водоснабжения города», - сообщил директор КП «Житомирводоканал».

«Первый - это вода из скважин, но проблема в том, что город находится на гранитном плато и скважины будут малодебитные. Для обеспечения города с населением почти 270 000 надо около 50 таких скважин и новая система водоснабжения, а это стоит достаточно дорого. Кроме того, у нас в воде много железа и радона, удалять их тоже дорого. То есть надо будет не только пробурить скважины, но и существенно очищать воду, что сделает ее еще дороже. Также 30 лет назад был проект наполнения водохранилища из реки Случь, но сейчас она тоже достаточно маловодна и сильно загрязнена. Третий вариант наиболее прогрессивный, но тяжелый психологически - очистка канализационных стоков до уровня питьевой воды. Технологически построить завод, который будет очищать стоки, не сложно, но наши европейские коллеги, с которыми мы консультировались по этому вопросу, отмечают, что психологически люди к такому не готовы. Такие проекты сейчас реализованы только в Калифорнии и Сингапуре, в Европе пытались это сделать, но на общественных слушаниях проекты заблокировали», - рассказал Андрей Никитин.