Журнал Житомир инфо

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Главная » Новости » Житомир » Город » 2020 » Май » 6 » 16:39:02

Дожди почти не помогли: Житомир ищет альтернативные источники водоснабжения

Вчера, 17:04:02 3867 3 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Дожди почти не помогли: Житомир ищет альтернативные источники водоснабжения

 Дожди, которые последние дни идут на территории области, лишь немного подняли уровень воды в водохранилище, из которого питается Житомир. Угроза почасовой подачи воды для житомирян не исчезла.

Власти города обращаются к руководству государства о помощи в поиске альтернативных источников водоснабжения, сообщает сайт Житомир инфо.
 

«Действительно, у нас наблюдались значительные осадки в течение последних выходных и в водохранилище «Видсичне» уровень воды, который в последние засушливые дни составлял 2 м 69 см, поднялся до 2 м 76 см, что дало нам дополнительное водопользование ориентировочно на три дня. С сегодняшнего дня уровень воды снова начал падать на 1 см и негативная тенденция возобновилась. Но дожди сейчас идут и надо дальше мониторить ситуацию. Относительно водохранилища «Дениши», то есть тенденция по постепенному его наполнению, сейчас его уровень составляет 203 метра от уровня моря», - сказал директор водоканала Андрей Никитин.


По словам Никитина, осадки решают проблему подачи воды только на несколько дней. Министерство регионального развития собирается обращаться в ГСЧС и СНБО о помощи Житомиру в поисках альтернативных источников водоснабжения.
 

«Эта проблема всеукраинская, просто Житомир - первый в списке, потому что Тетерев очень маловодный. Об этом начали говорить еще в 1989 году, и уже тогда искали альтернативные источники водоснабжения для областного центра. Затем после распада СССР снизилась подача воды в город и проблема отошла на некоторое время. А сейчас, на фоне глобального потепления, она снова о себе напомнила. Мы подготовили письмо от городского совета Правительству и Верховной Раде с просьбой помочь нам с альтернативными источниками водоснабжения, потому что другого выхода у нас нет. Мы сейчас с климатологами пытаемся спрогнозировать, когда окончательно исчезнет возможность брать воду из Тетерева для обеспечения водоснабжения города», - сообщил директор КП «Житомирводоканал».


Руководитель предприятия также рассказал о трех альтернативных вариантах водоснабжения Житомира.
 

«Первый - это вода из скважин, но проблема в том, что город находится на гранитном плато и скважины будут малодебитные. Для обеспечения города с населением почти 270 000 надо около 50 таких скважин и новая система водоснабжения, а это стоит достаточно дорого. Кроме того, у нас в воде много железа и радона, удалять их тоже дорого. То есть надо будет не только пробурить скважины, но и существенно очищать воду, что сделает ее еще дороже. Также 30 лет назад был проект наполнения водохранилища из реки Случь, но сейчас она тоже достаточно маловодна и сильно загрязнена. Третий вариант наиболее прогрессивный, но тяжелый психологически - очистка канализационных стоков до уровня питьевой воды. Технологически построить завод, который будет очищать стоки, не сложно, но наши европейские коллеги, с которыми мы консультировались по этому вопросу, отмечают, что психологически люди к такому не готовы. Такие проекты сейчас реализованы только в Калифорнии и Сингапуре, в Европе пытались это сделать, но на общественных слушаниях проекты заблокировали», - рассказал Андрей Никитин.


Как сообщал «Журнал Житомира», в житомирских водохранилищах запасы воды снижаются до критического уровня. Такой низкий уровень воды наблюдается впервые. Причина - отсутствие осадков и ненаполненность реки Тетерев в осенне-зимний период, который оказался теплым.
Тэги: Житомир, вода, засуха, водохранилище
Комментариев: 3
HOUSE
1 Sergey (HOUSE)   • 22:24:04, Вчера [Материал]
+3

А сколько тисяч кубов воды уходит из за порывов которые сутками не устроняются? Почему когда такая критическая ситуация в городе в будущем, то они уже ищут все альтернативные источники? Где Никитин был раньше? Почему он как руководитель ЖитомирВодоканала не решал это вместе с экспертами? Когда он отчитается за свои косяки за 4 года своей работы?
garold
2 Кonstantin (garold)   • 00:27:14, Сегодня [Материал]
0

А где они ищут эту альтернативу ,на реконструкции площади Королёва?А,и ещё нужно замутить пару районов новостроя что бы все жильцы города ощутили обезвоживание,и передайте застройщикам что строить нужно дома в 40 этажей,главное что они заработают денег а воду можно и в баклажках привезти))))
MAS-ter
3 Mast (MAS-ter)   • 09:38:52, Сегодня [Материал]
0

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