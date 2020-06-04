Дожди немного помогли Житомиру и наполнили водохранилища

Затяжные дожди помогли наполнить житомирские водохранилища, которые из-за малоснежной зимы и сухой осени потеряли существенные запасы воды. Об этом в соцсети сообщил директор КП "Житомирводоканал" Андрей Никитин
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"Обильные дожди, которые дарила нам природа последние несколько недель несколько улучшили уровень воды в наших водохранилищах. И хотя Видсичне демонстрирует более стабильное состояние чем рост, Денишивское накапливает крайне важный водный запас на летне-жаркий период", - отметил Никитин.
Он также опубликовал график уровня воды. Так, в течение двух месяцев уровень воды в Денишивском водохранилище вырос примерно на 30 см.
Сейчас уровень водохранилища "Видсичне", откуда идет забор воды для Житомира, держится на уровне 2,8 м.
Ранее сообщалось, если уровень воды упадет до критической отметки 2,5 м - в Житомире введут семичасовой график подачи воды
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