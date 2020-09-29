Житомир снова в шаге от перехода на почасовую подачу воды

"Уровень водохранилищ очень снизился: в Денишивском - до 6 метров, в Видсичном мы добавили воды и до полного водохранилища не хватает 1,5 метра. На сегодня ситуация такова, что в водохранилищах воды осталось примерно на 2 месяца. Если бы прошли интенсивные и длительные ливни это, конечно, улучшило бы ситуацию", - сообщила в комментарии телеканалу Ctv инженер-технолог цеха водовода КП "Житомирводоканал" Тамара Ступакова.