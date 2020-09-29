Житомир снова в шаге от перехода на почасовую подачу воды

Уровень житомирских водохранилищ "Видсичне" и "Денишивское" значительно упал и продолжает снижаться. Воды осталось максимум на 2 месяца. В водоканале говорят, если не начнутся интенсивные и затяжные ливни, то ситуация может стать критической.
"Уровень водохранилищ очень снизился: в Денишивском - до 6 метров, в Видсичном мы добавили воды и до полного водохранилища не хватает 1,5 метра. На сегодня ситуация такова, что в водохранилищах воды осталось примерно на 2 месяца. Если бы прошли интенсивные и длительные ливни это, конечно, улучшило бы ситуацию", - сообщила в комментарии телеканалу Ctv инженер-технолог цеха водовода КП "Житомирводоканал" Тамара Ступакова.
Сейчас предприятие прилагает максимум усилий
, чтобы избежать перехода на почасовую подачу воды, ведь от этого зависит и соблюдение санитарных норм, и работа промышленных предприятий.
"Мы перекачиваем воду из нижнего бьефа в верх водохранилища и таким образом поддерживаем уровень. Кроме того, пополняем водохранилище Видсичне из Денишивского очень дозировано, чтоб избежать потерь воды из-за испарения", - рассказывает Тамара Ступакова.
Такая ситуация в водохранилищах обусловлена не только климатическими изменениями, но и человеческой деятельностью, в частности, использованием фосфатных моющих средств. Они являются причиной значительного размножения в водоемах сине-зеленых водорослей.
Напомним, в конце мая в Житомире была угроза введения почасового графика подачи воды
. Тогда затяжные дожди помогли
наполнить житомирские водохранилища.