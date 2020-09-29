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Главная » Новости » Житомир » Город » 2020 » Сентябрь » 29 » 15:56:13

Житомир снова в шаге от перехода на почасовую подачу воды

Сегодня, 16:25:13 342 1 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Житомир снова в шаге от перехода на почасовую подачу воды

 Уровень житомирских водохранилищ "Видсичне" и "Денишивское" значительно упал и продолжает снижаться. Воды осталось максимум на 2 месяца. В водоканале говорят, если не начнутся интенсивные и затяжные ливни, то ситуация может стать критической.
 

"Уровень водохранилищ очень снизился: в Денишивском - до 6 метров, в Видсичном мы добавили воды и до полного водохранилища не хватает 1,5 метра. На сегодня ситуация такова, что в водохранилищах воды осталось примерно на 2 месяца. Если бы прошли интенсивные и длительные ливни это, конечно, улучшило бы ситуацию", - сообщила в комментарии телеканалу Ctv инженер-технолог цеха водовода КП "Житомирводоканал" Тамара Ступакова.


Сейчас предприятие прилагает максимум усилий, чтобы избежать перехода на почасовую подачу воды, ведь от этого зависит и соблюдение санитарных норм, и работа промышленных предприятий.
 

"Мы перекачиваем воду из нижнего бьефа в верх водохранилища и таким образом поддерживаем уровень. Кроме того, пополняем водохранилище Видсичне из Денишивского очень дозировано, чтоб избежать потерь воды из-за испарения", - рассказывает Тамара Ступакова.


Такая ситуация в водохранилищах обусловлена ​​не только климатическими изменениями, но и человеческой деятельностью, в частности, использованием фосфатных моющих средств. Они являются причиной значительного размножения в водоемах сине-зеленых водорослей.

Напомним, в конце мая в Житомире была угроза введения почасового графика подачи воды. Тогда затяжные дожди помогли наполнить житомирские водохранилища.
Тэги: водохранилище, вода, Житомир
Комментариев: 1
HOUSE
1 Sergey (HOUSE)   • 16:35:27, Сегодня [Материал]
+2

Уже пошли дожди и они будут аж до пятницы, так что водохранилища опять наполнятся.
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