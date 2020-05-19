В Житомире могут ввести семичасовой график подачи воды

Дожди поддерживают уровень житомирского водохранилища "Видсичне". Как только осадки прекращаются, уровень воды снова начинает стремительно падать. Если 15 мая уровень водохранилища составлял 2 м 76 см, то по состоянию на 18 мая - 2 м 72 см.
Работники водоканала продолжают перекачивать воду из реки в обратную сторону, чтобы пополнить водохранилище. На такой искусственный способ поддержания уровня воды расходуется дополнительно 2000 кВт/ч в день. В жаркий период придется перекачивать воды втрое больше. Для эффективности такого необходимого сейчас процесса планируется заказать насосные станции с большими мощностями.
Не может быть оптимальным решением для Житомира и добыча воды из скважин из-за размещения нашего города на гранитной плите. Говоря о других источниках водоснабжения, Андрей Никитин отмечает, что еще одной проблемой является наличие большого количества в воде железа и радона, очистка которых является дорогостоящей процедурой. А пополнение водохранилища из других рек не является рациональным через маловодие последних.
Говоря о возможности введения ориентировочно семичасового графика подачи воды, в житомирском водоканале отмечают, что эти вынужденные меры будут внедрены в случае, если отметка над всасывающим трубопроводом опустится до критического предела - 2 м 50 см
.
Специалисты КП "Житомирводоканал" будут делать все возможное, чтобы предотвратить переход на почасовое снабжение водой, и еще раз обращаются к потребителям рационально использовать питьевую воду с целью экономии запасов важного ресурса.
Как сообщал "Журнал Житомира
", в житомирских водохранилищах запасы воды снижаются до критического уровня
. Такой низкий уровень воды наблюдается впервые. Причина - отсутствие осадков и ненаполненность реки Тетерев в осенне-зимний период, который оказался теплым.
Водоканал, хватит нести эту чушь про питьевую воду. То, что вы доставляете потребителям, называется вонючая жижа, а не питьевая вода.
А то платить за халявщиков, чтобы они выливали воду бесконтрольно как-то не очень, а потом сидеть без воды...
Той хто має квартирний платить по його показникам.
А різницю між показниками загальнобудинкового і сумою поквартирних будуть розкидувати на тих у кого нема квартирного лічильника.
http://zhzh.info/news/2019-02-13-38687
15 грн - всё удовольствие, и халявщик начинает экономить.
никто магнитами счётчики не останавливает уже лет 20
у тех, кто поливает огороды и теплицы счётчиков нет. Или давно сделаны врезки до счётчика. Эти полоски можно на лоб Никитину наклеить.