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Главная » Новости » Житомир » Город » 2020 » Май » 19 » 08:31:45

В Житомире могут ввести семичасовой график подачи воды

Сегодня, 08:34:45 1909 6 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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В Житомире могут ввести семичасовой график подачи воды

 Дожди поддерживают уровень житомирского водохранилища "Видсичне". Как только осадки прекращаются, уровень воды снова начинает стремительно падать. Если 15 мая уровень водохранилища составлял 2 м 76 см, то по состоянию на 18 мая - 2 м 72 см.

Работники водоканала продолжают перекачивать воду из реки в обратную сторону, чтобы пополнить водохранилище. На такой искусственный способ поддержания уровня воды расходуется дополнительно 2000 кВт/ч в день. В жаркий период придется перекачивать воды втрое больше. Для эффективности такого необходимого сейчас процесса планируется заказать насосные станции с большими мощностями.

Не может быть оптимальным решением для Житомира и добыча воды из скважин из-за размещения нашего города на гранитной плите. Говоря о других источниках водоснабжения, Андрей Никитин отмечает, что еще одной проблемой является наличие большого количества в воде железа и радона, очистка которых является дорогостоящей процедурой. А пополнение водохранилища из других рек не является рациональным через маловодие последних.

Говоря о возможности введения ориентировочно семичасового графика подачи воды, в житомирском водоканале отмечают, что эти вынужденные меры будут внедрены в случае, если отметка над всасывающим трубопроводом опустится до критического предела - 2 м 50 см.

Специалисты КП "Житомирводоканал" будут делать все возможное, чтобы предотвратить переход на почасовое снабжение водой, и еще раз обращаются к потребителям рационально использовать питьевую воду с целью экономии запасов важного ресурса.

Как сообщал "Журнал Житомира", в житомирских водохранилищах запасы воды снижаются до критического уровня. Такой низкий уровень воды наблюдается впервые. Причина - отсутствие осадков и ненаполненность реки Тетерев в осенне-зимний период, который оказался теплым.
Тэги: засуха, водохранилище, Житомир, вода
Комментариев: 6
leon_ztmr
1 Алексей (leon_ztmr)   • 09:06:25, Сегодня [Материал]
+1

"обращаются к потребителям рационально использовать питьевую воду с целью экономии запасов важного ресурса."

Водоканал, хватит нести эту чушь про питьевую воду. То, что вы доставляете потребителям, называется вонючая жижа, а не питьевая вода.
Mykhailo
2 Михаил (Mykhailo)   • 11:27:39, Сегодня [Материал]
+4

У половины потребителей - хитрованов стоят магниты на счётчиках, они льют воду как не в себя. Нужно водоканалу ставить датчики магнитного поля - полоски бумаги, необратимо меняющие цвет при поднесении мощного магнита.
А то платить за халявщиков, чтобы они выливали воду бесконтрольно как-то не очень, а потом сидеть без воды...
viewer
4 Name Surname (viewer)   • 12:40:25, Сегодня [Материал]
+2

Щоб платити тільки за себе, треба поставити квартирний лічильник води. Бо зараз по новому закону "Про комерційний облік водо- і теплопостачання" водоканал на всі багатоквратирні будинки буде ставити загальнобудинкові лічильники води.
Той хто має квартирний платить по його показникам.
А різницю між показниками загальнобудинкового і сумою поквартирних будуть розкидувати на тих у кого нема квартирного лічильника.
http://zhzh.info/news/2019-02-13-38687
Pound
6 Life is life (Pound)   • 14:13:51, Сегодня [Материал]
0

100% у меня соседки каждый день принимают ванну и все по отдельности, в платежке только 2 куба, магниты весят на воде и газе. Отопление отключено лет так 10 и всю зиму окна открыты, они даже балкон отапливают электричеством. И все хорошо, все прекрасно.
Mykhailo
3 Михаил (Mykhailo)   • 11:29:05, Сегодня [Материал]
+1

https://deftech.com.ua/p1136860517-indikator-magnitnogo-polya.html?gclid=CjwKCAjwh472BRAGEiwAvHVfGmq4F29JP14B4te8I3vJ9sPPlulFmRfYOh0XrHuKyfOoFF0aaxahahoCOv8QAvD_BwE
15 грн - всё удовольствие, и халявщик начинает экономить.
pushistik13
5 Пушистик (pushistik13)   • 13:22:37, Сегодня [Материал]
+2

тут одна уже доэкономилась.....

никто магнитами счётчики не останавливает уже лет 20
у тех, кто поливает огороды и теплицы счётчиков нет. Или давно сделаны врезки до счётчика. Эти полоски можно на лоб Никитину наклеить.
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