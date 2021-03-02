Уровень воды в одном из житомирских водохранилищ поднялся на 3 метра

"Многих наших потребителей интересует, как складывается ситуация с наполнением наших водохранилищ. Так вот, есть для вас хорошие новости: уровень Денишивского водохранилища, которое является аккумулирующим, продолжает расти. И в этом году он выше, чем в аналогичный период прошлого года. По состоянию на 2 марта он составляет 204,8 м над уровнем моря против прошлогодних 203,3 м", - информирует водоканал.