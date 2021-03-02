Уровень воды в одном из житомирских водохранилищ поднялся на 3 метра

За последние 1,5 месяца благодаря снегопадам уровень воды в Денишивском водохранилище вырос на 3 м. Об этом 2 марта рассказали в КП "Житомирводоканал
".
Коммунальщики отмечают, что на сегодняшний день водохранилище наполнено почти полностью.
"Многих наших потребителей интересует, как складывается ситуация с наполнением наших водохранилищ. Так вот, есть для вас хорошие новости: уровень Денишивского водохранилища, которое является аккумулирующим, продолжает расти. И в этом году он выше, чем в аналогичный период прошлого года. По состоянию на 2 марта он составляет 204,8 м над уровнем моря против прошлогодних 203,3 м", - информирует водоканал.
В водохранилище Видсичное ситуация несколько хуже: до полного объема уровень воды должен подняться еще на 1 м.
Напомним, водохранилища Видсичное и Денишиское - источники питьевого водоснабжения города Житомир. Денишивское водохранилище аккумулирует запас воды, а из Видсичного осуществляется забор.
В последние годы из-за засушливых зим существует угроза почасовой подачи воды в Житомире
.