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Главная » Новости » Житомир » Город » 2020 » Апрель » 28 » 11:54:12

Ночью в Тетерев сливают нечистоты: к сбросам может быть причастен Житомирводоканал. ВИДЕО

Сегодня, 11:58:53 1105 4 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Ночью в Тетерев сливают нечистоты: к сбросам может быть причастен Житомирводоканал. ВИДЕО

 28 апреля во время ночного рейда на территории Житомирского водохранилища рыбоохранные патрульные заметили сбросы нечистот в реку Тетерев. По информации рыбоохранного патруля, сбросы происходят из трубы городского водоканала.

Как стало известно "Журналу Житомира", труба находится в районе Корбутовки, возле переулка Оздоровительного.

"28 апреля 2020 года замечены сбросы из трубы городского водоканала. Загрязнение обнаружено рыбоохранными патрульными во время ночного рейда на территории Житомирского водохранилища", - информирует патруль.

Это уже второй зафиксированный сброс за последнюю неделю.

По факту сброса неочищенных вод, который состоялся 23 апреля, Житомирский рыбоохранный патруль направил письмо Госэкоинспекции с требованием отреагировать на данное событие.
 
 
Тэги: сброс, нечистоты, Тетерев, водоканал
Комментариев: 4
bobrikov
1 Mr Mr Ya (bobrikov)   • 13:05:49, Сегодня [Материал]
0

"водохранилища" - от сюда воду в краны подают ?)
за такое срок надо давать, убивают экологию
zt-gregori
2 Ігор (zt-gregori)   • 13:26:19, Сегодня [Материал]
+1

ні, воду подають з Відсічного, що за Тетерівкою
starix
3 max starkov (starix)   • 13:32:20, Сегодня [Материал]
+2

о, комменты калгариана нашлись
Олена
4 Олена (Олена)   • 13:55:54, Сегодня [Материал]
0

капець
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