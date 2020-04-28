28 апреля во время ночного рейда на территории Житомирского водохранилища рыбоохранные патрульные заметили сбросы нечистот в реку Тетерев. По информации рыбоохранного патруля, сбросы происходят из трубы городского водоканала.
Как стало известно "Журналу Житомира
", труба находится в районе Корбутовки, возле переулка Оздоровительного.
"28 апреля 2020 года замечены сбросы из трубы городского водоканала. Загрязнение обнаружено рыбоохранными патрульными во время ночного рейда на территории Житомирского водохранилища"
, - информирует патруль
.
Это уже второй зафиксированный сброс за последнюю неделю.
По факту сброса неочищенных вод, который состоялся 23 апреля, Житомирский рыбоохранный патруль направил письмо Госэкоинспекции с требованием отреагировать на данное событие.
Ночью в Тетерев сливают нечистоты: к сбросам может быть причастен Житомирводоканал. ВИДЕО
за такое срок надо давать, убивают экологию