Тетерев в Житомире покрылся коричневой субстанцией. Водоканал объяснил, что плавает в воде. ФОТО

"Сейчас наша станция очистки воды, как и подобные станции почти всех водоканалов Украины, работает по такой технологии, что на очистных сооружениях мы очищаем воду, которую берем из реки, а осадок, который включает в себя частицы водорослей, остатки песка и т.п., остается на дне отстойников. Но отстойники нужно промывать, в результате чего все то, что мы взяли из реки и осадили с помощью коагулянта, возвращается обратно в реку, и зафиксировано на фото. Эти сбросы соответствуют всем нормам ГосСанПиН и являются абсолютно безвредными", - рассказал Андрей Никитин.