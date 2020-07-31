Тетерев в Житомире покрылся коричневой субстанцией. Водоканал объяснил, что плавает в воде. ФОТО

28 июля в сети интернет появились фото реки Тетерев, которая была покрыта неизвестными нечистотами. Фотографии были сделаны в нескольких сотнях метров от сливной трубы водоканала.
Пользователи соцсетей были возмущены состоянием реки и предполагали, что в воде плавают фекалии. 31 июля на инцидент отреагировали в КП "Житомирводоканал".
Директор предприятия объяснил, что на самом деле плавает в воде и почему не стоит этого бояться.
"Сейчас наша станция очистки воды, как и подобные станции почти всех водоканалов Украины, работает по такой технологии, что на очистных сооружениях мы очищаем воду, которую берем из реки, а осадок, который включает в себя частицы водорослей, остатки песка и т.п., остается на дне отстойников. Но отстойники нужно промывать, в результате чего все то, что мы взяли из реки и осадили с помощью коагулянта, возвращается обратно в реку, и зафиксировано на фото. Эти сбросы соответствуют всем нормам ГосСанПиН и являются абсолютно безвредными", - рассказал Андрей Никитин.
По его словам, предприятие имеет все разрешительные документы на подобные сбросы и действует в рамках действующего законодательства. По состоянию на 30 июля поверхность реки Тетерев без сине-зеленых водорослей.
от уток комменты тоже были бы зачётные...