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Главная » Новости » Житомир » Город » 2020 » Июль » 31 » 14:58:37

Тетерев в Житомире покрылся коричневой субстанцией. Водоканал объяснил, что плавает в воде. ФОТО

Сегодня, 15:24:06 1689 8 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Тетерев в Житомире покрылся коричневой субстанцией. Водоканал объяснил, что плавает в воде. ФОТО

 28 июля в сети интернет появились фото реки Тетерев, которая была покрыта неизвестными нечистотами. Фотографии были сделаны в нескольких сотнях метров от сливной трубы водоканала.

Пользователи соцсетей были возмущены состоянием реки и предполагали, что в воде плавают фекалии. 31 июля на инцидент отреагировали в КП "Житомирводоканал".

Директор предприятия объяснил, что на самом деле плавает в воде и почему не стоит этого бояться.
 

"Сейчас наша станция очистки воды, как и подобные станции почти всех водоканалов Украины, работает по такой технологии, что на очистных сооружениях мы очищаем воду, которую берем из реки, а осадок, который включает в себя частицы водорослей, остатки песка и т.п., остается на дне отстойников. Но отстойники нужно промывать, в результате чего все то, что мы взяли из реки и осадили с помощью коагулянта, возвращается обратно в реку, и зафиксировано на фото. Эти сбросы соответствуют всем нормам ГосСанПиН и являются абсолютно безвредными", - рассказал Андрей Никитин.

 

По его словам, предприятие имеет все разрешительные документы на подобные сбросы и действует в рамках действующего законодательства. По состоянию на 30 июля поверхность реки Тетерев без сине-зеленых водорослей.

В водоканале добавили, что сейчас на предприятии строят новые очистные сооружения воды, которые не предусматривают возврат обратной воды в водоемы.







Тэги: водоросли, фекалии, водоканал, Река, Тетерев
Комментариев: 8
Artmaker
1 Евгений (Artmaker)   • 15:33:32, Сегодня [Материал]
+2

Советую Андрею Никитину в подтверждение своих слов устроить среди руководства водоканала флешмоб "Божья роса" - семейное купание в Тетереве ниже сливной трубы! Это несомненно успокоило бы общественное мнение лучше тысячи слов))
leon_ztmr
2 Алексей (leon_ztmr)   • 15:36:20, Сегодня [Материал]
0

Почему продлили контракт только на 2 года? Такого хозяйственника надо назначить пожизненно!
Sams2
3 Семенюк Александр (Sams2)   • 15:40:40, Сегодня [Материал]
0

Ну всё, объяснил - и проблема решена.
dakar
4 Инспектор Кранник (dakar)   • 15:53:41, Сегодня [Материал]
0

Проблема решается. Строятся новые очистные, он рассказывает в конце ролика.
leon_ztmr
6 Алексей (leon_ztmr)   • 16:02:44, Сегодня [Материал]
+1

Он уже рассказывал когда-то, что после смены задвижек, город не будут полностью отключать от водоснабжения. И? Лысый хер всегда рассказывает то, что хотят слышать, а по факту все совсем не так.
Bars
5 Борис (Bars)   • 15:57:21, Сегодня [Материал]
+1

Ну обьяснил вроде нормально, просто с виду по фото как буд-то бы стадо коров было на водопое и накакало или прорвала туалетная труба администрации водоканала, капец)))
RaID
7 Сергій (RaID)   • 18:04:39, Сегодня [Материал]
0

Це коментарі з фб стікають.
pushistik13
8 Пушистик (pushistik13)   • 19:55:02, Сегодня [Материал]
0

жалко что караси в мордокниге не пишут
от уток комменты тоже были бы зачётные...
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