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Главная » Новости » Житомир » Город » 2020 » Сентябрь » 22 » 11:16:36

В Тетерев снова слили коричневую жижу: подохла рыба и раки. ФОТО

Сегодня, 11:20:36 993 8 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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В Тетерев снова слили коричневую жижу: подохла рыба и раки. ФОТО

 На реке Тетерев в пределах Житомира зафиксировано гибель водных биоресурсов и сброс неизвестного вещества коричневого цвета. Об этом сообщает Житомирский рыбоохранный патруль.
 

"21 сентября 2020 года на территории Житомирского водохранилища (р. Тетерев) в г. Житомир государственными инспекторами Житомирского рыбоохранного патруля обнаружено погибшую рыбу. При обследовании водоема между дамбой и городским гидропарком обнаружен сброс неизвестного вещества коричневого цвета", - сообщает рыбоохранный патруль.


Специалистами отдела ихтиологии и регулирования рыболовства подсчитано 32 экз. погибших водных биоресурсов: окунь - 14 экз., густера - 6 экз., судак - 5 экз., раки - 5 экз. и лещ - 2 экз.

На место происшествия вызвали представителей Госэкоинспекции для отбора проб воды.

Как сообщал "Журнал Житомира", подобный инцидент произошел в конце июля. Тогда в Тетереве плавали неизвестные нечистоты, похожие на фекалии.





Тэги: Тетерев, Житомир, рыба, нечистоты
Комментариев: 8
Sams2
1 Семенюк Александр (Sams2)   • 13:41:56, Сегодня [Материал]
+3

За такое надо давать максимальные сроки с конфискацией.
danza
2 Светлана (danza)   • 13:59:02, Сегодня [Материал]
+3

Уже который раз... Не верю, что нельзя найти виновных!
SlavaNibiru
3 Святослав (SlavaNibiru)   • 14:11:22, Сегодня [Материал]
0

https://i.ibb.co/zH6SszG/27787197.jpg
Читатель
4 Дмитрий (Читатель)   • 14:42:21, Сегодня [Материал]
+1

Похоже, что кто-то выгрузил в реку содержимое ассенизационной машины. Если судить по количеству погибшей рыбы. Но всё равно противно.
Stiven30
5 Дмитрий (Stiven30)   • 15:23:07, Сегодня [Материал]
+1

Ну тут как всегда реально ЛЕЩА никто не получит!
Artmaker
6 Евгений (Artmaker)   • 15:26:56, Сегодня [Материал]
0

Крокодила Гену нужно вызывать, чтобы трубу жопой заткнул, а потом руководству Водоканала ноги пооткусывал)
Karab
7 Сергей (Karab)   • 17:00:22, Сегодня [Материал]
+1

Никитин объяснил, что все в пределах нормы:
http://zhzh.info/news/2020-07-31-43638
Artmaker
8 Евгений (Artmaker)   • 17:51:30, Сегодня [Материал]
0

Искупать Никитина в "пределах нормы"!))
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