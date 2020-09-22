В Тетерев снова слили коричневую жижу: подохла рыба и раки. ФОТО

На реке Тетерев в пределах Житомира зафиксировано гибель водных биоресурсов и сброс неизвестного вещества коричневого цвета. Об этом сообщает Житомирский рыбоохранный патруль
.
"21 сентября 2020 года на территории Житомирского водохранилища (р. Тетерев) в г. Житомир государственными инспекторами Житомирского рыбоохранного патруля обнаружено погибшую рыбу. При обследовании водоема между дамбой и городским гидропарком обнаружен сброс неизвестного вещества коричневого цвета", - сообщает рыбоохранный патруль.
Специалистами отдела ихтиологии и регулирования рыболовства подсчитано 32 экз. погибших водных биоресурсов: окунь - 14 экз., густера - 6 экз., судак - 5 экз., раки - 5 экз. и лещ - 2 экз.
На место происшествия вызвали представителей Госэкоинспекции для отбора проб воды.
Как сообщал "Журнал Житомира
", подобный инцидент произошел в конце июля. Тогда в Тетереве плавали неизвестные нечистоты
, похожие на фекалии.
http://zhzh.info/news/2020-07-31-43638