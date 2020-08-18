Як Житомирщині загрожують борги за газ опалювальному сезону

На 17 серпня поточного року заборгованість за газ споживачів Житомирської області сягнула рекордних 58 млн грн. Найбільше боргують теплопостачальні організації. І це за два місяці до початку опалювального сезону. Ситуація загрожує зупинкою теплової та газової інфраструктури регіону.
Заборгованість комунальних теплопостачальних підприємств Житомирщини перед НАК «Нафтогаз України» на початок серпня перевищила 22 млн грн. Борговий тягар – реальна загроза тепловикам залишитись в опалювальний сезон без газу, а споживачам – без тепла. Наразі підприємства ТКЕ не мають фінансової спроможності належним чином підготуватися до зими.
Подібна ситуація по всій Україні. Тривала криза неплатежів населення за опалення та спожиту гарячу воду, а також занижені тарифи на теплову енергію, встановлені для підприємств ТКЕ, протягом останніх п’яти років призвели до неможливості своєчасно розрахуватись таким підприємствам з постачальником газу, - повідомляє компанія АТ "Житомиргаз"
На даний час проблема розрахунків підприємств ТКЕ за спожитий ними природний газ для забезпечення потреб населення зайшла в глухий кут. Тарифи на теплову енергію не переглядаються, борги накопичуються, а газопостачальні організації не готові постачати газ тепловикам через несвоєчасні розрахунки. В кінцевому підсумку страждає населення, яке або не зможе оплатити опалення свого житла за вищим тарифом, або ризикує залишитись без тепла.
Схожа ситуація склалась і в сфері розподілу природного газу. До 2020 року тарифи на доставку газу не переглядались. Як наслідок, розмір тарифів не враховував ринкову вартість газу, який газорозподільні компанії використовують для технологічних потреб. Через це, компанії накопичили борги, що не мають джерела покриття.
Тим не менше, газорозподільні компанії мають підготувати систему до проходження опалювального періоду: провести планові ремонти, інші регламентні заходи для стабільного забезпечення домогосподарств газом в опалювальний період.
Щоб за усі ці помилки влади не довелося сплачувати споживачам, збитки постачальників комунальних послуг буде справедливо списати. Тоді це не вдарить по гаманцю споживачів і не потребує витрат ані з місцевого, ані державного бюджету.
Відповідний консенсусний законопроект 3800-1 щодо забезпечення фінансової стабільності на ринку природного газу зареєстрований у Верховній Раді України 17 липня поточного року.
Він передбачає списання боргів за газ по всьому ланцюжку постачання газу. Подібне рішення прийняте парламентом в липні для оздоровлення ринку електроенергетики та збереження цін на електрику на діючому рівні.
Аналогічне рішення на ринку електроенергії було прийнято Верховною Радою, а закон вже підписано президентом. Тоді було вирішено списати борги на суму 30 млрд грн. Для цього було випущено ОВДП. Що ж до ринку газу, то таке ж рішення не потребує коштів з держбюджету та стабілізує ТКЕ для сталого проходження опалювального сезону без різкого зростання тарифів та цін.
Списання заборгованості підприємствам ТКЕ дозволить їм підготуватись та пройти зиму. Крім того, вони вийдуть зі стану фактичного кріпацтва у НАК «Нафтогаз України», водночас підвищать рівень платежів до бюджетів. Прийняття запропонованого законопроекту дозволить уникнути колапсу на ринку природного газу та сприятиме стабільному та безаварійному функціонуванню газотранспортної, газорозподільної систем, а також теплопостачальних підприємств по всій державі.
Пресслужба АТ «Житомиргаз»