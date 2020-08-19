Под Житомиром задержали грузовики с незаконно добытым песком. ФОТО

В Коростышевском районе задержали три грузовых автомобиля с полуприцепами, которые перевозили песок по поддельным документам. Об этом "Журналу Житомира
" сообщили в прокуратуре Житомирской области.
Отмечается, что грузовики обнаружили неподалеку незаконного песчаного карьера.
"Правоохранители вблизи с. Колодезьки Коростышевского района, недалеко от незаконно созданного песчаного карьера (дело в отношении незаконной добычи с этого карьера сейчас рассматривается в суде) остановлены три автомобиля ДАФ с полуприцепами, загруженными песком. Однако при проверке происхождения песка водители предоставили документы, согласно которым груз якобы перевозится из другого города", – информирует прокуратура.
Загруженные песком автомобили изъяты, готовится ходатайство в суд о наложении на них ареста, проводятся другие следственные действия.
Напомним, Служба безопасности Украины разоблачила в Житомирской области незаконную добычу песка
, которая нанесла государству ущерб на сотни миллионов гривен.
ФОТО: Прокуратура