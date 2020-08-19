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Главная » Новости » Житомир » Криминал » 2020 » Август » 19 » 11:21:07

Под Житомиром задержали грузовики с незаконно добытым песком. ФОТО

Сегодня, 11:38:07 282 1 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Под Житомиром задержали грузовики с незаконно добытым песком. ФОТО

 В Коростышевском районе задержали три грузовых автомобиля с полуприцепами, которые перевозили песок по поддельным документам. Об этом "Журналу Житомира" сообщили в прокуратуре Житомирской области.

Отмечается, что грузовики обнаружили неподалеку незаконного песчаного карьера.
 

"Правоохранители вблизи с. Колодезьки Коростышевского района, недалеко от незаконно созданного песчаного карьера (дело в отношении незаконной добычи с этого карьера сейчас рассматривается в суде) остановлены три автомобиля ДАФ с полуприцепами, загруженными песком. Однако при проверке происхождения песка водители предоставили документы, согласно которым груз якобы перевозится из другого города", – информирует прокуратура.


Загруженные песком автомобили изъяты, готовится ходатайство в суд о наложении на них ареста, проводятся другие следственные действия.

Напомним, Служба безопасности Украины разоблачила в Житомирской области незаконную добычу песка, которая нанесла государству ущерб на сотни миллионов гривен. 



ФОТО: Прокуратура
Тэги: Песок, Житомирщина, прокуратура
Комментариев: 1
melan
1 melan (melan)   • 12:29:57, Сегодня [Материал]
0

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