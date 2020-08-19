Под Житомиром задержали грузовики с незаконно добытым песком. ФОТО

"Правоохранители вблизи с. Колодезьки Коростышевского района, недалеко от незаконно созданного песчаного карьера (дело в отношении незаконной добычи с этого карьера сейчас рассматривается в суде) остановлены три автомобиля ДАФ с полуприцепами, загруженными песком. Однако при проверке происхождения песка водители предоставили документы, согласно которым груз якобы перевозится из другого города", – информирует прокуратура.