Бойцы житомирской 95-ки совершили беспарашютное десантирование с вертолета. ФОТО

Житомирские бойцы из 95-й бригады повели на аэродроме беспарашютное десантирование. Десантирование происходило с вертолета типа Ми-8, с высоты 20 метров.
Об этом в соцсети сообщает Командование Десантно-штурмовых войск ВСУ
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"Согласно плану боевой подготовки, подразделение 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады Вооруженных Сил Украины осуществило беспарашютное десантирование и отработало тактические действия после приземления. Десантирование происходило с помощью комплекса съемного бортового оборудования "КАНАТ-1", со штатным оружием и снаряжением", - говорится в сообщении.
По словам командира подразделения, военнослужащие усовершенствовали свои практические навыки по воздушно-десантной и тактической подготовке в комплексе, успешно выполнив все поставленные задачи.
Стоит отметить, что использование каната во время высадки эффективно на местности, рельеф которой не позволяет обычный способ посадки вертолета, а также во время высадки на ограниченные участки местности.
ФОТО: ДШВ