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Главная » Новости » Житомир » Афиша » 2020 » Август » 31 » 15:33:04

Бойцы житомирской 95-ки совершили беспарашютное десантирование с вертолета. ФОТО

Вчера, 16:08:04 1225 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Бойцы житомирской 95-ки совершили беспарашютное десантирование с вертолета. ФОТО

 Житомирские бойцы из 95-й бригады повели на аэродроме беспарашютное десантирование. Десантирование происходило с вертолета типа Ми-8, с высоты 20 метров.

Об этом в соцсети сообщает Командование Десантно-штурмовых войск ВСУ.
 

"Согласно плану боевой подготовки, подразделение 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады Вооруженных Сил Украины осуществило беспарашютное десантирование и отработало тактические действия после приземления. Десантирование происходило с помощью комплекса съемного бортового оборудования "КАНАТ-1", со штатным оружием и снаряжением", - говорится в сообщении.


По словам командира подразделения, военнослужащие усовершенствовали свои практические навыки по воздушно-десантной и тактической подготовке в комплексе, успешно выполнив все поставленные задачи.

Стоит отметить, что использование каната во время высадки эффективно на местности, рельеф которой не позволяет обычный способ посадки вертолета, а также во время высадки на ограниченные участки местности.















ФОТО: ДШВ
Тэги: прыжки, 95-я бригада, десантники
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