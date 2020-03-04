Сегодня, 4 марта, в рамках рабочей поездки в Житомирскую область, Министр обороны Украины Андрей Загороднюк посетил 95-ю отдельную десантно-штурмовую бригаду ВСУ, которая дислоцируется в городе Житомир.
Как информирует командование десантно-штурмовых войск ВС Украины
, руководитель военного ведомства ознакомился с развитием инфраструктуры военного городка, осмотрел учебно-материальную базу, созданную в подразделении для подготовки военнослужащих, а также пообщался с личным составом бригады.
Обращаясь к десантниккап Андрей Загороднюк, поблагодарил бойцов знаменитой бригады за службу и отметил, что их героизм и мужество - неотъемлемая часть современной истории Украины.
В свою очередь, от имени всего личного состава, командир 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады полковник Максим Миргородский вручил Министру обороны Украины спортивный «маруновый» реглан с эмблемой Десантно-штурмовых войск.
Во время общения с руководящим составом воинской части Андрей Загороднюк заслушал все проблемные вопросы и предложения относительно путей их решения. Также был обсужден ряд вопросов по дальнейшему совершенствованию имеющейся инфраструктуры военного городка и его модернизации.
По словам Министра, большинство имеющихся проблем можно решить в ближайшее время. Поэтому в ходе совещания были назначены ответственные лица, которые постоянно будут отчитываться по решению текущих вопросов в Десантно-штурмовых войсках.
За добросовестное выполнение служебных обязанностей Министр обороны наградил бойцов ценными подарками и наградами, а несколько офицеров получили именное огнестрельное оружие.
Министр обороны в Житомире встретился с бойцами 95-й бригады. ФОТО