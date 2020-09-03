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Главная » Новости » Житомир » Житомирская область » 2020 » Сентябрь » 3 » 09:47:57

На Житомирщине за 38 миллионов провели капремонт школы. ФОТО

Сегодня, 09:50:57 1234 2 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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На Житомирщине за 38 миллионов провели капремонт школы. ФОТО

 В пгт Пулины Житомирской области после капитального ремонта открыли школу. Об этом сообщает Житомирская облгосадминистрация.

В рамках ремонта провели замену кровли из асбестоцементных листов на металлочерепицу, утепление фасадов и цоколей с последующим оформлением, утепление чердака с установлением противопожарных люков-лазов, ремонт крылец, обустройство козырьков, установку металлопластиковых оконных и дверных блоков.

Также демонтировали аварийную часть здания, построили новый ученический блок, провели благоустройство территории перед главным входом и внутреннего двора.

По информации ОГА, общий бюджет проекта - 38 млн 470 тыс. грн.
 








Тэги: школа, капремонт, Житомирщина
Комментариев: 2
pushistik13
1 Пушистик (pushistik13)   • 11:45:03, Сегодня [Материал]
0

за чей счёт банкет?
RaID
2 Сергій (RaID)   • 12:31:00, Сегодня [Материал]
0

За кошти платників податків, очевидно ж.
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