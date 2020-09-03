На Житомирщине за 38 миллионов провели капремонт школы. ФОТО

В пгт Пулины Житомирской области после капитального ремонта открыли школу. Об этом сообщает Житомирская облгосадминистрация.
В рамках ремонта провели замену кровли из асбестоцементных листов на металлочерепицу, утепление фасадов и цоколей с последующим оформлением, утепление чердака с установлением противопожарных люков-лазов, ремонт крылец, обустройство козырьков, установку металлопластиковых оконных и дверных блоков.
Также демонтировали аварийную часть здания, построили новый ученический блок, провели благоустройство территории перед главным входом и внутреннего двора.
По информации ОГА, общий бюджет проекта - 38 млн 470 тыс. грн.