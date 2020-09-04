Житомирянам до сих пор не рекомендуют купаться в Тетереве

Житомирянам до сих пор не рекомендуют купаться в реке Тетерев в районе Гидропарка. Вода в реке не соответствует установленным нормам.
Об этом "Журналу Житомира
" сообщает Житомирский областной лабораторный центр со ссылкой на результаты лабораторных исследований качества воды.
"Индекс ЛКП (лактозо-положительных кишечных палочек) - 24000 (при норме не более 5000); БПК5 (биохимическое потребление кислорода) - 7,2, (при норме не выше 6,0); ХПК (химическое потребление кислорода) - 38 (в норме не выше 30)", - говорится в сообщении
.
Также специалисты лабораторно центра исследовали качество воды в 3 реках области: Гнилопять, Уж и Случь. Нормативам не соответствует ни одна.
В реках Гнилопять и Уж зафиксировано критическое загрязнение кишечной палочкой. В реке Случь показатели лишь немного превышены.
возьмите интервью у какой-то инспекции(службы, управления, и тд) которые должны оберегать окружающую среду от загрязнения.. какие они проводят мероприятия по охране той самой реки.. кто загрязняет её и тд..