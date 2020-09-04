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Главная » Новости » Житомир » Город » 2020 » Сентябрь » 4 » 12:20:08

Житомирянам до сих пор не рекомендуют купаться в Тетереве

Сегодня, 12:32:08 208 3 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Житомирянам до сих пор не рекомендуют купаться в Тетереве

 Житомирянам до сих пор не рекомендуют купаться в реке Тетерев в районе Гидропарка. Вода в реке не соответствует установленным нормам.

Об этом "Журналу Житомира" сообщает Житомирский областной лабораторный центр со ссылкой на результаты лабораторных исследований качества воды.

"Индекс ЛКП (лактозо-положительных кишечных палочек) - 24000 (при норме не более 5000); БПК5 (биохимическое потребление кислорода) - 7,2, (при норме не выше 6,0); ХПК ​​(химическое потребление кислорода) - 38 (в норме не выше 30)", - говорится в сообщении.

Также специалисты лабораторно центра исследовали качество воды в 3 реках области: Гнилопять, Уж и Случь. Нормативам не соответствует ни одна. 

В реках Гнилопять и Уж зафиксировано критическое загрязнение кишечной палочкой. В реке Случь показатели лишь немного превышены.
Тэги: Река, вода, Житомир
Комментариев: 3
RaID
1 Сергій (RaID)   • 12:43:38, Сегодня [Материал]
0

Було б дивно якби з таким рівнем води, а від так і ніякою течією річка була б у нормі.
bender123
2 vasya (bender123)   • 12:48:26, Сегодня [Материал]
0

про результаты тестов которые сообщает лаборатория - это понятно..
возьмите интервью у какой-то инспекции(службы, управления, и тд) которые должны оберегать окружающую среду от загрязнения.. какие они проводят мероприятия по охране той самой реки.. кто загрязняет её и тд..
RaID
3 Сергій (RaID)   • 12:52:05, Сегодня [Материал]
+1

Вони переклали дві тонни паперів з стола на стіл за минулий рік, це рівно на 150 кіло більше ніж попереднього року. По результатам видатної роботи всі отримали премії, дехто відзнаку за видатні заслуги... Сарказм якщо що.
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