2 месяца без зарплаты: работники областной психбольницы протестовали в Житомире. ВИДЕО

"С тех пор мы не получаем больше ничего. Наш медицинский директор Александр Гусак говорит, что финансирования нет, поэтому и денег нет на заработную плату. Мы хотим выяснить как-то этот вопрос, поэтому обратились к главе областного управления здравоохранения Николаю Суслику, чтобы он объяснил, почему сложилась такая ситуация?" - рассказала медсестра Житомирского областного центра психического здоровья Виктория Коритко, которая 10 лет работает в этом заведении.

"Управление здравоохранения не финансирует на сегодняшний день (7 сентября - ред.) все коммунальные некоммерческие предприятия, которые у нас в области. Финансирует Национальная служба здоровья Украины. Каждый месяц согласно пакета - 3 миллиона 200 тысяч гривен. Но этого недостаточно. Я был в вашем заведении, и вы настаивали на том, чтобы с вами заключили дополнительный пакет на финансирование психиатрических больниц. Он сейчас на рассмотрении в Национальной службе здоровья Украины. А финансирование через областную администрацию и управление охраны здоровья нет. Учитывая эту ситуацию, мы предложили объединить вас со специализированным центром, чтобы выровнять финансовое положение. чтобы вы понимали: в специализированном центре сегодня - плюс 14 миллионов гривен, а в вашем - минус 22 миллиона", - отметил Николай Суслик.