2 месяца без зарплаты: работники областной психбольницы протестовали в Житомире. ВИДЕО

70 работников областного центра психического здоровья пришли к чиновникам Житомирского областного совета и областного управления здравоохранения, потому что 2 месяца не получают зарплату.
С апреля выплаты осуществлялись частично, в августе персонал заведения получил только аванс за июль, информирует "Суспільне".
"С тех пор мы не получаем больше ничего. Наш медицинский директор Александр Гусак говорит, что финансирования нет, поэтому и денег нет на заработную плату. Мы хотим выяснить как-то этот вопрос, поэтому обратились к главе областного управления здравоохранения Николаю Суслику, чтобы он объяснил, почему сложилась такая ситуация?" - рассказала медсестра Житомирского областного центра психического здоровья Виктория Коритко, которая 10 лет работает в этом заведении.
Общаясь с работниками центра психического здоровья, руководитель областного управления здравоохранения Николай Суслик сказал, что в первом квартале областную психбольницу №1 финансировали из областного бюджета, а с 1 апреля финансирование прекратили.
"Управление здравоохранения не финансирует на сегодняшний день (7 сентября - ред.) все коммунальные некоммерческие предприятия, которые у нас в области. Финансирует Национальная служба здоровья Украины. Каждый месяц согласно пакета - 3 миллиона 200 тысяч гривен. Но этого недостаточно. Я был в вашем заведении, и вы настаивали на том, чтобы с вами заключили дополнительный пакет на финансирование психиатрических больниц. Он сейчас на рассмотрении в Национальной службе здоровья Украины. А финансирование через областную администрацию и управление охраны здоровья нет. Учитывая эту ситуацию, мы предложили объединить вас со специализированным центром, чтобы выровнять финансовое положение. чтобы вы понимали: в специализированном центре сегодня - плюс 14 миллионов гривен, а в вашем - минус 22 миллиона", - отметил Николай Суслик.
Медицинский директор областного центра психического здоровья Александр Гусак сообщил коллективу, что из-за нехватки денег и отсутствия финансирования со стороны Национальной службы здоровья, на сессии облсовета 25 июня депутаты приняли решение прекратить работу центра психического здоровья и присоединить его к областному специализированному медицинскому центру Житомирского областного совета. С 1 ноября оба коллектива должны начать работать в рамках одного учреждения - областного специализированного медицинского центра, директором которого является Максим Кутишенко.
Сам Максим Кутишенко говорит, что 2 сентября поднимал этот вопрос перед Министром здравоохранения и перед исполняющим обязанности руководителя Национальной службы здоровья Украины Андреем Виленским.
"Они лично пообещали, что этот вопрос берется на контроль. Ежедневно с Национальной службой здоровья созваниваюсь. Психбольница находится в приоритетных учреждениях здравоохранения, которые идут на дофинансирование. Это 32 пакет. К концу недели должно быть рассмотрение, и вы должны получить средства", - отметил Кутишенко.
Работники областного центра психического здоровья говорят, что если им не выплатят обещанную зарплату и если 32 пакет не будет подписан, то они будут перекрывать дорогу и ехать в Киев.
На околиці хіба котеджне поселення є сенс будувати.