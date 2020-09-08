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Главная » Новости » Житомир » Общество » 2020 » Сентябрь » 8 » 10:09:06

2 месяца без зарплаты: работники областной психбольницы протестовали в Житомире. ВИДЕО

Вчера, 10:39:06 1275 6 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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2 месяца без зарплаты: работники областной психбольницы протестовали в Житомире. ВИДЕО

 70 работников областного центра психического здоровья пришли к чиновникам Житомирского областного совета и областного управления здравоохранения, потому что 2 месяца не получают зарплату.

С апреля выплаты осуществлялись частично, в августе персонал заведения получил только аванс за июль, информирует "Суспільне".
 

"С тех пор мы не получаем больше ничего. Наш медицинский директор Александр Гусак говорит, что финансирования нет, поэтому и денег нет на заработную плату. Мы хотим выяснить как-то этот вопрос, поэтому обратились к главе областного управления здравоохранения Николаю Суслику, чтобы он объяснил, почему сложилась такая ситуация?" - рассказала медсестра Житомирского областного центра психического здоровья Виктория Коритко, которая 10 лет работает в этом заведении.


Общаясь с работниками центра психического здоровья, руководитель областного управления здравоохранения Николай Суслик сказал, что в первом квартале областную психбольницу №1 финансировали из областного бюджета, а с 1 апреля финансирование прекратили.
 

"Управление здравоохранения не финансирует на сегодняшний день (7 сентября - ред.) все коммунальные некоммерческие предприятия, которые у нас в области. Финансирует Национальная служба здоровья Украины. Каждый месяц согласно пакета - 3 миллиона 200 тысяч гривен. Но этого недостаточно. Я был в вашем заведении, и вы настаивали на том, чтобы с вами заключили дополнительный пакет на финансирование психиатрических больниц. Он сейчас на рассмотрении в Национальной службе здоровья Украины. А финансирование через областную администрацию и управление охраны здоровья нет. Учитывая эту ситуацию, мы предложили объединить вас со специализированным центром, чтобы выровнять финансовое положение. чтобы вы понимали: в специализированном центре сегодня - плюс 14 миллионов гривен, а в вашем - минус 22 миллиона", - отметил Николай Суслик.



Медицинский директор областного центра психического здоровья Александр Гусак сообщил коллективу, что из-за нехватки денег и отсутствия финансирования со стороны Национальной службы здоровья, на сессии облсовета 25 июня депутаты приняли решение прекратить работу центра психического здоровья и присоединить его к областному специализированному медицинскому центру Житомирского областного совета. С 1 ноября оба коллектива должны начать работать в рамках одного учреждения - областного специализированного медицинского центра, директором которого является Максим Кутишенко.

Сам Максим Кутишенко говорит, что 2 сентября поднимал этот вопрос перед Министром здравоохранения и перед исполняющим обязанности руководителя Национальной службы здоровья Украины Андреем Виленским.
 

"Они лично пообещали, что этот вопрос берется на контроль. Ежедневно с Национальной службой здоровья созваниваюсь. Психбольница находится в приоритетных учреждениях здравоохранения, которые идут на дофинансирование. Это 32 пакет. К концу недели должно быть рассмотрение, и вы должны получить средства", - отметил Кутишенко.


Работники областного центра психического здоровья говорят, что если им не выплатят обещанную зарплату и если 32 пакет не будет подписан, то они будут перекрывать дорогу и ехать в Киев.

Напомним, ранее на Житомирщине работники областной психиатрической больницы №2 устроили протест и перекрыли дорогу международного значения.
Тэги: зарплата, Житомир, протест, психбольница
Комментариев: 6
luda-zt
1 Ludmila G (luda-zt)   • 11:12:28, Вчера [Материал]
+4

Хотят на месте психбольницы новый ЖК построить? Как неловко к приезду Зеленского :)
viewer
2 Name Surname (viewer)   • 11:41:17, Вчера [Материал]
0

І хто там на окраїні буде купувати квартири в тому ЖК? Це при тому, що в самому місті купа новобудов.
На околиці хіба котеджне поселення є сенс будувати.
luda-zt
4 Ludmila G (luda-zt)   • 14:47:03, Вчера [Материал]
+1

Ну там природа такі - це суттєва перевага і до центру міста 5 хвилин на авто. Проте я не думаю що там будуватимуть ЖК, то я так навмання.
google
3 Гугиль (google)   • 13:37:25, Вчера [Материал]
+2

О скоро всех псих-нездоровых впустят на улицу и ждите захват маршруток ) ЗЕ "Смотрите фильм земляне" (с)
lg2013
5 lg (lg2013)   • 17:31:08, Вчера [Материал]
+2

Що це за реформи і що це за влада і де обіцяне покращення. Людям жить не дають. Чому армія чиновників не скорочується і чому не перегладаються незароблені зарплати в сотні тисяч?
Atillanta
6 Иванна (Atillanta)   • 19:06:55, Вчера [Материал]
+2

А тому що нема чого голосувати за всяку шоблу із серіалів, КВНу та майданів. (це не особисто до Вас, це я взагалі про виборців).
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