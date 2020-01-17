Под Житомиром 16 января работники облавтодора на полтора часа перекрыли международное шоссе Киев-Чоп из-за тотальной невыплаты зарплат.
Дорожники вышли на протест, потому что зарплаты не видели уже год - в общем это более 14 миллионов гривен, говорится в сюжете ТСН
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Люди массово обратились в суды и выиграли их. Исполнительная служба арестовала счета облавтодора. Отдать людям деньги обещали еще до Нового года, но зарплаты дорожники до сих пор не получили.
Выяснилось, что теперь выплату долгов задерживает исполнительная служба. Ее чиновники пообещали ускорить процесс и уже с понедельника, 20 января, начать выплаты.
Во время перекрытия дороги образовалась многокилометровая пробка. Водители, которым пришлось ждать, не сдерживали эмоций.
Работники облавтодора в знак протеста перекрывали трассу под Житомиром. ВИДЕО
Ну так получают по заслугам.
ВЫ САМИ ПРИВЕЛИ ВОРОВ И БАНДИТОВ В ВЫШИВАНКАХ К ВЛАСТИ, ПОД ПЕНИЕ ГИМНА.
Правда от этого не станет ложью.