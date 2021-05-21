Сегодня под Житомиром протестующие перекроют трассу Киев-Чоп

Сегодня в 9:00 участники акции протеста перекроют под Житомиром трассу Киев-Чоп. Об этом предупредила патрульная полиция Житомирской области.
"21 мая в 9:00 на 128 километре автомобильной дороги Киев-Чоп (вблизи с. Гадзинка) состоится частичное осложнение дорожного движения в связи с проведением акции протеста"
, - говорится в сообщении
.
Инспекторы роты тактико-оперативного реагирования и патрульные полицейские будут обеспечивать охрану общественного порядка и безопасность дорожного движения.
"Уважаемые водители, чтобы избежать заторов и неудобств рекомендуем спланировать свой маршрут заранее", - призывает полиция.
Как стало известно "Журналу Житомира
", дорогу перекроют жители Черняховского района. Ранее они уже устраивали протест в Житомире
и требовали позволить им распаевать земли коммунального сельскохозяйственного предприятия.