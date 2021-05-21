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Главная » Новости » Житомир » Общество » 2021 » Май » 21 » 08:13:46

Сегодня под Житомиром протестующие перекроют трассу Киев-Чоп

Сегодня, 08:13:46 1099 2 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Сегодня под Житомиром протестующие перекроют трассу Киев-Чоп

 Сегодня в 9:00 участники акции протеста перекроют под Житомиром трассу Киев-Чоп. Об этом предупредила патрульная полиция Житомирской области.

"21 мая в 9:00 на 128 километре автомобильной дороги Киев-Чоп (вблизи с. Гадзинка) состоится частичное осложнение дорожного движения в связи с проведением акции протеста", - говорится в сообщении.

Инспекторы роты тактико-оперативного реагирования и патрульные полицейские будут обеспечивать охрану общественного порядка и безопасность дорожного движения.
 

"Уважаемые водители, чтобы избежать заторов и неудобств рекомендуем спланировать свой маршрут заранее", - призывает полиция.


Как стало известно "Журналу Житомира", дорогу перекроют жители Черняховского района. Ранее они уже устраивали протест в Житомире и требовали позволить им распаевать земли коммунального сельскохозяйственного предприятия.
Тэги: перекрытие дороги, протест, Житомир, Киев-Чоп
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Комментариев: 1
andrey911
1 andrey (andrey911)   • 10:34:34, Сегодня [Материал]

Как всегда один и тот же вопрос: водители, которые ехать по трассе будут, к ним какие претензии? Кроме них никто больше не пострадает. Водитли не дают распаевать земли? Я за введение административной ответственности за перекрытие дороги такими методами
Ответ: Та уже есть. Часть 1 ст. 279.
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