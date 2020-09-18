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Главная » Новости » Житомир » Происшествия » 2020 » Сентябрь » 18 » 09:38:32

В пригороде Житомира работники психбольницы перекрыли трассу: образовался километровый затор. ФОТО

Сегодня, 09:39:32 460 2 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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В пригороде Житомира работники психбольницы перекрыли трассу: образовался километровый затор. ФОТО

 Утром 18 сентября в пригороде Житомира возле села Заречаны полсотни работников областной психбольницы перекрыли автотрассу. Люди требуют выплатить задолженность по заработной плате.

Протестующие непрерывно ходят по пешеходному переходу, но каждые 15-20 минут пропускают машины, передает "Суспільне Житомир".

Несмотря на это, на дороге образовался затор протяженностью около одного километра. Сейчас протестующие говорят, что ждут представителей власти для разговора.

Как сообщал "Журнал Житомира", ранее работники областного центра психического здоровья протестовали в центре Житомира. Люди говорят, что 2 месяца не получают зарплату.







ФОТО: Суспільне
Тэги: Житомир, протест, перекрытие дороги
Комментариев: 2
pushistik13
1 Пушистик (pushistik13)   • 10:30:58, Сегодня [Материал]
-1

уже год ходят, надеюцца на что-то
адавно б уже свалили в ЕС или РФ и работали по профессии за нормальные деньги
AlexIvanov
2 Alex Ivanov (AlexIvanov)   • 10:41:07, Сегодня [Материал]
0

Как символично. Сверху фото Зубко - жены Геннадия Зубко эксвицепремьера Украины была "Партия Петра Порошенка" а теперь "Европейская солидарность" а снизу Олена Розенблат - сестра депутата Верховного Совета Розенблата, а еще ниже Хренов, советник Супрун по медицине. Именно эти люди о их и многих, многих, многих житомирян лишили работы, обворовали. А теперь идут на выборы в меры и в депутаты. Печально. Вот теперь есть у всех нас возможность на выборах изменить свою и их жизнь кардинально. "Вор должен сидеть в тюрьме"
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