В пригороде Житомира работники психбольницы перекрыли трассу: образовался километровый затор. ФОТО

Утром 18 сентября в пригороде Житомира возле села Заречаны полсотни работников областной психбольницы перекрыли автотрассу. Люди требуют выплатить задолженность по заработной плате.
Протестующие непрерывно ходят по пешеходному переходу, но каждые 15-20 минут пропускают машины, передает "Суспільне Житомир
".
Несмотря на это, на дороге образовался затор протяженностью около одного километра. Сейчас протестующие говорят, что ждут представителей власти для разговора.
Как сообщал "Журнал Житомира
", ранее работники областного центра психического здоровья протестовали в центре Житомира. Люди говорят, что 2 месяца не получают зарплату
.
ФОТО: Суспільне
адавно б уже свалили в ЕС или РФ и работали по профессии за нормальные деньги