Журнал Житомир инфо

УКР | РУС        Сегодня: Среда, 15.07.2020    15:55:03
|
Главная » Новости » Житомир » Происшествия » 2020 » Июль » 15 » 11:44:53

В пригороде Житомира протестующие перекрыли трассу Киев-Чоп. ФОТО

Сегодня, 12:09:01 1288 10 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
Выдели слово мышкой
и нажми Ctrl+Enter
В пригороде Житомира протестующие перекрыли трассу Киев-Чоп. ФОТО

 В Житомирском районе протестующие частично ограничили движение транспорта по автодороге Киев-Чоп. На месте работают полицейские. Об этом "Журналу Житомира" сообщили в полиции Житомирской области.

Известно, что участники акции протеста частично ограничили движение транспорта на 128 км автодороги Киев - Чоп, вблизи с. Гадзинка Житомирского района. Люди двигаются по пешеходному переходу, пропуская автомобили экстренных служб.



На месте происшествия работают патрульные и представители полиции превенции ГУНП Житомирщины. Правоохранители обеспечивают безопасность участников дорожного движения и проводят разъяснительную работу с протестующими.

"Уважаемые водители! Примите во внимание информацию о затруднении движения на указанном участке трассы Киев - Чоп при планировании поездок. Сейчас полицейские организовали объезд указанного участка автодороги и призывают с пониманием отнестись к временным неудобствам в движении транспорта", - отмечают в полиции.
 
Тэги: протест, Житомир, перекрытие дороги
Комментариев: 10
andrey911
1 andrey (andrey911)   • 12:16:48, Сегодня [Материал]
+2

Где логика в их действиях? Как всегда, страдают обычные люди.
Не хочу я с пониманием относится к "временным неудобствам". Этим ходунам пох на мои проблемы, что я опаздал и потерял работу сегодня из-за них, то и мне на них так же пох. Надо бы уже наказывать за такие действия. А то чуть что, сразу дорогу перекрывать
AlexIvanov
2 Alex Ivanov (AlexIvanov)   • 12:19:34, Сегодня [Материал]
-1

На фото Артемов-член исполкома Житомира, дальше вижу Сыплый -"муниципальна варта Житомира" Ну все понятно люди Сухомлина. И что Сергежа хочет?
AlexIvanov
3 Alex Ivanov (AlexIvanov)   • 13:21:12, Сегодня [Материал]
0

Андрей Дозоров вы пишите :"хотите митинговать идите под мэрию и хоть поселитесь там, и митингуйте хоть до усрачки". Так они в мэрии уже давно поселились. Артемов член исполкома г.Житомира и митингующие это " Муниципальна варта Житомира. Они все оттуда и пришли. Меня интересует что хочет их папа Сухомлин. Уважаемый ЖЖ спросите у Сухомлина чего он хочет ?
leon_ztmr
4 Алексей (leon_ztmr)   • 13:23:12, Сегодня [Материал]
-2

Коцюбко, разгони их к е..еням.
AlexIvanov
7 Alex Ivanov (AlexIvanov)   • 14:06:24, Сегодня [Материал]
0

На номер 4 А вот здесь Вы не правы - разгонять никого нельзя . Даже Сухомлин имеет право на протест. надо просто узнать против чего протестуют.
leon_ztmr
10 Алексей (leon_ztmr)   • 15:41:40, Сегодня [Материал]
0

Земли хотят.
Sandra
8 Sandra (Sandra)   • 15:38:38, Сегодня [Материал]
0

Коцюбко? Рассмешили.
leon_ztmr
9 Алексей (leon_ztmr)   • 15:41:17, Сегодня [Материал]
0

Самому смешно.
predi
5 predi (predi)   • 13:34:09, Сегодня [Материал]
+1

Знов майже одна вата відписалась!
Те що трапилось так і не зрозуміло з огляду статті.
Вата що ви відписались своєму "хазяїну"-які проблеми у людей?
pushistik13
6 Пушистик (pushistik13)   • 13:50:12, Сегодня [Материал]
0

хороший повод убрать с дороги переход
Полезное объявление:
Читайте ЖЖ.инфо

Новости Житомира по теме:

Горячие новости

Останні новини Житомира

Система Orphus