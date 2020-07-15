В пригороде Житомира протестующие перекрыли трассу Киев-Чоп. ФОТО

В Житомирском районе протестующие частично ограничили движение транспорта по автодороге Киев-Чоп. На месте работают полицейские. Об этом "Журналу Житомира
" сообщили в полиции Житомирской области.
Известно, что участники акции протеста частично ограничили движение транспорта на 128 км автодороги Киев - Чоп, вблизи с. Гадзинка Житомирского района. Люди двигаются по пешеходному переходу, пропуская автомобили экстренных служб.
На месте происшествия работают патрульные и представители полиции превенции ГУНП Житомирщины. Правоохранители обеспечивают безопасность участников дорожного движения и проводят разъяснительную работу с протестующими.
"Уважаемые водители! Примите во внимание информацию о затруднении движения на указанном участке трассы Киев - Чоп при планировании поездок. Сейчас полицейские организовали объезд указанного участка автодороги и призывают с пониманием отнестись к временным неудобствам в движении транспорта"
, - отмечают в полиции.
Не хочу я с пониманием относится к "временным неудобствам". Этим ходунам пох на мои проблемы, что я опаздал и потерял работу сегодня из-за них, то и мне на них так же пох. Надо бы уже наказывать за такие действия. А то чуть что, сразу дорогу перекрывать
Те що трапилось так і не зрозуміло з огляду статті.
Вата що ви відписались своєму "хазяїну"-які проблеми у людей?