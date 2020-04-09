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Главная » Новости » Житомир » Происшествия » 2020 » Апрель » 9 » 08:37:51

Под Житомиром селяне перекрывали дорогу грузовикам, которые вывозили песок. ФОТО

Сегодня, 08:47:28 421 1 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Под Житомиром селяне перекрывали дорогу грузовикам, которые вывозили песок. ФОТО

 В пригороде Житомира в селе Олиевка несмотря на карантин собрались местные жители и перекрыли дорогу грузовым машинам. По словам селян, грузовики вывозили грунт из громады без документов.

Об этом написал в Facebook Александр Романчук. Инцидент произошел ночью 7 апреля.
 

«В Олиевке людей достало бездействие органов местного самоуправления! Несмотря на карантин, они ночью вынуждены перекрывать дорогу и останавливать грузовики, которые без документов вывозят почвенный покров с территории Олиевского сельского совета», - написал он.


Селяне вызвали на место происшествия наряд полиции.

«Следственно-оперативную группу ждали долго, но она таки приехала. P.S.: обращения в сельсовет за последнюю неделю были неоднократные», - добавил Романчук.



Тэги: Песок, протест, Житомир, перекрытие дороги
Комментариев: 1
bobrikov
1 Mr Mr Ya (bobrikov)   • 08:52:13, Сегодня [Материал]
0

не понятно чем закончилось, приехали мусора (крыша) и все разошлись
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