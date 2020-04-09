В пригороде Житомира в селе Олиевка несмотря на карантин собрались местные жители и перекрыли дорогу грузовым машинам. По словам селян, грузовики вывозили грунт из громады без документов.
Об этом написал в Facebook Александр Романчук
. Инцидент произошел ночью 7 апреля.
«В Олиевке людей достало бездействие органов местного самоуправления! Несмотря на карантин, они ночью вынуждены перекрывать дорогу и останавливать грузовики, которые без документов вывозят почвенный покров с территории Олиевского сельского совета», - написал он.
Селяне вызвали на место происшествия наряд полиции.
«Следственно-оперативную группу ждали долго, но она таки приехала. P.S.: обращения в сельсовет за последнюю неделю были неоднократные»
, - добавил Романчук.
Под Житомиром селяне перекрывали дорогу грузовикам, которые вывозили песок. ФОТО