Житомирский психоневрологический диспансер переносят в Заречаны: пациенты и их родные против

"Моему ребенку уже 36 лет. Более 30 лет мы ходим в этот диспансер, здесь нам выписывают лекарства. Сейчас дочь уже не может ходить, она у меня передвигается на коляске. Я ее сейчас даже на улицу не могу вывезти. И что мне сейчас ехать аж в психбольницу, чтобы выписать лечение?" - рассказала участница протеста Наталья Гомонюк.

"Мой брат знает это место, когда мама его сюда возит, и знает как ему сюда добираться. И поэтому он не беспокоится. Для него здесь спокойная, словно домашняя обстановка. В нашем случае затащить его в больницу в Заречаны, когда он даже ходить толком не может, очень сложно", - отметила сестра пациента диспансера Лилия Вербовская.

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"Потребность объединить вызвала медицинская реформа. Финансирование учреждений осуществляет НСЗУ. Будет элементарная оптимизация расходов. Обслуживает диспансер жителей всей области, а не только города. Я думаю, что людям даже лучше будет проехаться в Заречаны, чем искать в Житомире, где этот диспансер", - сообщил Владимир Казьмирик.