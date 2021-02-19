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Главная » Новости » Житомир » Общество » 2021 » Февраль » 19 » 08:57:36

Житомирский психоневрологический диспансер переносят в Заречаны: пациенты и их родные против

Сегодня, 09:10:22 3256 1 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Житомирский психоневрологический диспансер переносят в Заречаны: пациенты и их родные против

 18 февраля в Житомире под стенами психоневрологического диспансера прошла акция протеста. Пациентов и их родственников возмутил перенос психоневрологического диспансера за пределы города.

По информации "Суспільне", заведение планируют перенести на территорию Житомирской областной психиатрической больницы №1 в селе Заречаны.
 

"Моему ребенку уже 36 лет. Более 30 лет мы ходим в этот диспансер, здесь нам выписывают лекарства. Сейчас дочь уже не может ходить, она у меня передвигается на коляске. Я ее сейчас даже на улицу не могу вывезти. И что мне сейчас ехать аж в психбольницу, чтобы выписать лечение?" - рассказала участница протеста Наталья Гомонюк.


Некоторые пациенты боятся переезда в другое лечебное учреждение.
 

"Мой брат знает это место, когда мама его сюда возит, и знает как ему сюда добираться. И поэтому он не беспокоится. Для него здесь спокойная, словно домашняя обстановка. В нашем случае затащить его в больницу в Заречаны, когда он даже ходить толком не может, очень сложно", - отметила сестра пациента диспансера Лилия Вербовская.


Фото: Суспільне

Руководитель управления имуществом Житомирского областного совета пояснил, что психиатрический диспансер будет присоединен к больнице в Заречанах, в связи с медицинской реформой.
 

"Потребность объединить вызвала медицинская реформа. Финансирование учреждений осуществляет НСЗУ. Будет элементарная оптимизация расходов. Обслуживает диспансер жителей всей области, а не только города. Я думаю, что людям даже лучше будет проехаться в Заречаны, чем искать в Житомире, где этот диспансер", - сообщил Владимир Казьмирик. 


Участники акции протеста от имени пациентов и их родственников собрали подписи против переноса психиатрического диспансера с улицы Домбровского на территорию областной психиатрической больницы.
 
Тэги: диспансер, Житомир, психбольница, протест, Заречаны
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Комментариев: 1
AlexIvanov
1 Alex Ivanov (AlexIvanov)   • 13:44:00, Сегодня [Материал]

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