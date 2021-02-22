В ОГА объяснили, почему Житомирский психоневрологический диспансер переносят за пределы города

Житомирский психоневрологический диспансер переносят на территорию психиатрической больницы вблизи Заречан по ряду причин. Основной является необходимость обеспечения пациентов комплексным лечением.
Об этом 22 февраля сообщил на брифинге в облгосадминистрации
главный врач областного медицинского специализированного центра Максим Кутишенко. По его словам, в больнице есть много специалистов, дополнительное оборудование, лаборатория - все это невозможно удерживать на улице Домбровского.
"Там ведется и детский, и взрослый прием. На сегодня в планах - создание детского центра амбулаторной и стационарной помощи, ведь те помещения и тот нынешний кадровый потенциал диспансера ниже, чем в стационарном отделении. Это касается не столько медикаментозной терапии, сколько реабилитации и предоставления услуг в том отделении, где уже сделаны современные ремонты. На сегодня это детское отделение считается одним из лучших в Украине", - отметил Кутишенко.
Другой причиной является то, что Национальная служба здоровья задекларировала такую позицию, как выездная амбулаторная помощь. Этот пакет - новый и будет внедряться с июля.
"Содержание автотранспорта, водителя, психолога, врача лучше осуществлять на территории заведения, где есть гаражи, помещения, откуда может стартовать такая бригада", - добавил главный врач областного медицинского специализированного центра.
Еще одной причиной является то, что нынешнее помещение на улице Домбровского не соответствует требованиям инклюзивности, доступности для людей с инвалидностью.
Напомним, 18 февраля в Житомире под стенами психоневрологического диспансера прошла акция протеста. Пациентов и их родственников возмутил перенос психоневрологического диспансера за пределы города
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