В ОГА объяснили, почему Житомирский психоневрологический диспансер переносят за пределы города

"Там ведется и детский, и взрослый прием. На сегодня в планах - создание детского центра амбулаторной и стационарной помощи, ведь те помещения и тот нынешний кадровый потенциал диспансера ниже, чем в стационарном отделении. Это касается не столько медикаментозной терапии, сколько реабилитации и предоставления услуг в том отделении, где уже сделаны современные ремонты. На сегодня это детское отделение считается одним из лучших в Украине", - отметил Кутишенко.