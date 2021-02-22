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Главная » Новости » Житомир » Город » 2021 » Февраль » 22 » 13:38:53

В ОГА объяснили, почему Житомирский психоневрологический диспансер переносят за пределы города

Вчера, 14:19:51 1657 2 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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В ОГА объяснили, почему Житомирский психоневрологический диспансер переносят за пределы города

 Житомирский психоневрологический диспансер переносят на территорию психиатрической больницы вблизи Заречан по ряду причин. Основной является необходимость обеспечения пациентов комплексным лечением.

Об этом 22 февраля сообщил на брифинге в облгосадминистрации главный врач областного медицинского специализированного центра Максим Кутишенко. По его словам, в больнице есть много специалистов, дополнительное оборудование, лаборатория - все это невозможно удерживать на улице Домбровского.
 

"Там ведется и детский, и взрослый прием. На сегодня в планах - создание детского центра амбулаторной и стационарной помощи, ведь те помещения и тот нынешний кадровый потенциал диспансера ниже, чем в стационарном отделении. Это касается не столько медикаментозной терапии, сколько реабилитации и предоставления услуг в том отделении, где уже сделаны современные ремонты. На сегодня это детское отделение считается одним из лучших в Украине", - отметил Кутишенко.


Другой причиной является то, что Национальная служба здоровья задекларировала такую ​​позицию, как выездная амбулаторная помощь. Этот пакет - новый и будет внедряться с июля.
 

"Содержание автотранспорта, водителя, психолога, врача лучше осуществлять на территории заведения, где есть гаражи, помещения, откуда может стартовать такая бригада", - добавил главный врач областного медицинского специализированного центра.


Еще одной причиной является то, что нынешнее помещение на улице Домбровского не соответствует требованиям инклюзивности, доступности для людей с инвалидностью.

Напомним, 18 февраля в Житомире под стенами психоневрологического диспансера прошла акция протеста. Пациентов и их родственников возмутил перенос психоневрологического диспансера за пределы города.
Тэги: психбольница, диспансер, ОГА, Житомир
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Комментариев: 2
Ивасик
1 Телесик (Ивасик)   • 18:00:44, Вчера [Материал]

То реформа Супрун была виновата. Теперь уже оборудование. Что еще придумаем?
Логика простая: если раньше всех (кроме чиновников) все устраивало, то как бы вы не старались оправдать, что все плохо, люди уже не поверят, ибо они сами туда ходили и знают плюсы и минусы. И если люди протестуют, значит уж точно вы пытаетесь сделать хуже, и тут уже не проблема в Супрун или оборудовании (кому оно нужно для лечения, поедет в Заречаны, но видимо большинству оно не нужно, и ходят по кулдауну за рецептами и прочей косультацией).
Dmitry
2 Dmitry (Dmitry)   • 22:02:10, Вчера [Материал]

"Еще одной причиной является то, что нынешнее помещение на улице Домбровского не соответствует требованиям инклюзивности, доступности для людей с инвалидностью." - ахренеть! Теперь инвалидам надо переть за город, там все по феншую... Все для людей, ёпта!
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