Житомирский психоневрологический диспансер переехал в областную психбольницу

Отделение по оказанию психиатрическо-консультативных услуг, которое ранее находилось на улице Домбровского в Житомире, переехало в областную психиатрическую больницу.
Переезд предоставил отделению возможность оказывать комплексные медицинские услуги, однако пациенты жалуются на транспортные неудобства, передает "Суспільне".
"Когда медицинская помощь оказывается комплексно, в одном учреждении, при наличии лабораторий, дополнительных методов исследований, которые здесь есть, а в Житомире их не было, я считаю, что качество помощи значительно лучше", - рассказал руководитель областного медицинского специализированного центра Максим Кутишенко.
Переезд консультативного отделения с улицы Домбровского в помещение областной психиатрической больницы состоялся в конце апреля. Сейчас идет обустройство помещения. Прием пациентов не прекращается.
"Весь состав диспансерного отделения по улице Домбровского перешел сюда, - говорит заведующий отделением Генрих Сенкевич. - Те же врачи, те же сотрудники, сестры проводят прием, предоставляют услуги. Мы не наблюдаем уменьшение количества посещений".
Житомирянка Надежда ранее получала консультации в отделении на улице Домбровского. 17 мая женщина впервые приехала в областную психиатрическую больницу на Бердичевском шоссе.
"Врачи хорошие. Все хорошо в плане лечения. Хорошо там, добраться было легче. Сегодня я здесь впервые. Но было бы лучше, если бы отделение находилось в Житомире. Туда добраться легче, там вся транспортная инфраструктура", - рассказала житомирянка.
Руководство медучреждения не исключает, что для диспансера могут снова найти помещение в центре Житомира.
"Нам поступали неоднократные обращения от жителей города, чтобы оставить прием в центре Житомира. Этот вопрос изучается, он не закрыт, а в процессе изучения", - говорит Кутишенко.