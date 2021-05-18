Житомирский психоневрологический диспансер переехал в областную психбольницу

"Когда медицинская помощь оказывается комплексно, в одном учреждении, при наличии лабораторий, дополнительных методов исследований, которые здесь есть, а в Житомире их не было, я считаю, что качество помощи значительно лучше", - рассказал руководитель областного медицинского специализированного центра Максим Кутишенко.

"Весь состав диспансерного отделения по улице Домбровского перешел сюда, - говорит заведующий отделением Генрих Сенкевич. - Те же врачи, те же сотрудники, сестры проводят прием, предоставляют услуги. Мы не наблюдаем уменьшение количества посещений".

"Врачи хорошие. Все хорошо в плане лечения. Хорошо там, добраться было легче. Сегодня я здесь впервые. Но было бы лучше, если бы отделение находилось в Житомире. Туда добраться легче, там вся транспортная инфраструктура", - рассказала житомирянка.