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Главная » Новости » Житомир » Общество » 2021 » Май » 18 » 09:50:44

Житомирский психоневрологический диспансер переехал в областную психбольницу

Сегодня, 09:50:44 642 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Житомирский психоневрологический диспансер переехал в областную психбольницу

 Отделение по оказанию психиатрическо-консультативных услуг, которое ранее находилось на улице Домбровского в Житомире, переехало в областную психиатрическую больницу.

Переезд предоставил отделению возможность оказывать комплексные медицинские услуги, однако пациенты жалуются на транспортные неудобства, передает "Суспільне".
 

"Когда медицинская помощь оказывается комплексно, в одном учреждении, при наличии лабораторий, дополнительных методов исследований, которые здесь есть, а в Житомире их не было, я считаю, что качество помощи значительно лучше", - рассказал руководитель областного медицинского специализированного центра Максим Кутишенко.


Переезд консультативного отделения с улицы Домбровского в помещение областной психиатрической больницы состоялся в конце апреля. Сейчас идет обустройство помещения. Прием пациентов не прекращается.
 

"Весь состав диспансерного отделения по улице Домбровского перешел сюда, - говорит заведующий отделением Генрих Сенкевич. - Те же врачи, те же сотрудники, сестры проводят прием, предоставляют услуги. Мы не наблюдаем уменьшение количества посещений".

 

Житомирянка Надежда ранее получала консультации в отделении на улице Домбровского. 17 мая женщина впервые приехала в областную психиатрическую больницу на Бердичевском шоссе.
 

"Врачи хорошие. Все хорошо в плане лечения. Хорошо там, добраться было легче. Сегодня я здесь впервые. Но было бы лучше, если бы отделение находилось в Житомире. Туда добраться легче, там вся транспортная инфраструктура", - рассказала житомирянка.


Руководство медучреждения не исключает, что для диспансера могут снова найти помещение в центре Житомира.

"Нам поступали неоднократные обращения от жителей города, чтобы оставить прием в центре Житомира. Этот вопрос изучается, он не закрыт, а в процессе изучения", - говорит Кутишенко.

Напомним, 18 февраля в Житомире под стенами психоневрологического диспансера прошла акция протеста. Пациентов и их родственников возмутил перенос психоневрологического диспансера за пределы города.
Тэги: Житомир, психбольница, диспансер
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