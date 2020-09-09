Зеленский присвоил Житомирскому музею космонавтики статус национального. ФОТО

Житомирский музей космонавтики им. С. П. Королёва получил статус национального. Соответствующий указ подписал президент Украины Владимир Зеленский.
8 сентября во время рабочей поездки в Житомир Зеленский посетил музей и поздравил работников музея с присвоением статуса, информирует сайт президента
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«Мы хотим помочь, чтобы осовременить ваш музей, популяризировать его»
«Власть меняется, а реальные ценности остаются. Поэтому я решил предоставить статус национального, чтобы все это сохранилось, чтобы государство дало поддержку вашему музею, вам всем, каждому», - отметил он.
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Также в рамках визита глава государства ознакомился с историей космонавтики и с уникальными экспонатами музея. В частности, Владимир Зеленский лично осуществил полет на симуляторе космолета.