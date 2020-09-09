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Главная » Новости » Житомир » Наука » 2020 » Сентябрь » 9 » 07:47:08

Зеленский присвоил Житомирскому музею космонавтики статус национального. ФОТО

Сегодня, 08:01:21 1317 2 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Зеленский присвоил Житомирскому музею космонавтики статус национального. ФОТО

 Житомирский музей космонавтики им. С. П. Королёва получил статус национального. Соответствующий указ подписал президент Украины Владимир Зеленский.

8 сентября во время рабочей поездки в Житомир Зеленский посетил музей и поздравил работников музея с присвоением статуса, информирует сайт президента.
 

«Власть меняется, а реальные ценности остаются. Поэтому я решил предоставить статус национального, чтобы все это сохранилось, чтобы государство дало поддержку вашему музею, вам всем, каждому», - отметил он.


«Мы хотим помочь, чтобы осовременить ваш музей, популяризировать его», - добавил Владимир Зеленский.

Также в рамках визита глава государства ознакомился с историей космонавтики и с уникальными экспонатами музея. В частности, Владимир Зеленский лично осуществил полет на симуляторе космолета.

 








Тэги: Президент, Житомир, национальный статус, музей космонавтики
Комментариев: 2
Crespito
1 Hernan (Crespito)   • 08:50:19, Сегодня [Материал]
+1

как это галагуза еще не написала заяву на музей, где на форме космонавта советские эмблемы?
vovik-zt
2 Володимир Фролов (vovik-zt)   • 11:44:34, Сегодня [Материал]
+2

Ну хочь щось корисне зробив.
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