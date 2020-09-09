В Житомире для разгрузки транспорта выпускают новые троллейбусы, а пенсионеров просят воздержаться утром от поездок

11 сентября на улицы Житомира выедут еще 11 новых троллейбусов, которые должны несколько улучшить ситуацию с загруженностью транспорта в часы пик.
Об этом городской голова Житомира Сергей Сухомлин сообщил 9 сентября во время онлайн-приема
граждан в Facebook.
"В пятницу у нас на линии выходят еще 11 новых троллейбусов. Эти троллейбусы уже в Житомире, подписаны акты, прошли обкатку"
, - сказал Сергей Сухомлин.
Также мэр города призвал пенсионеров утром, по возможности, не занимать транспорт и дать возможность доехать житомирянам на работу и учебу. По его словам, каждое утро в коммунальном транспорте около 14-16 тысяч пенсионеров.
"Я понимаю, что очень многие из них работают, части нужно доехать к врачу. Но тем, кто может на несколько часов позже выехать - просьба выехать на несколько часов позже", - отметил Сухомлин.
Напомним, в связи с карантином в общественном транспорте должно быть не больше людей, чем сидячих мест
. Поэтому троллейбусы, трамваи и коммунальные автобусы перевозят в 3-4 раза меньше пассажиров, чем до карантина. В то же время частные маршрутки пренебрегают правилами и полностью "забивают" салоны пассажирами.