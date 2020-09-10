В центре Житомира из-за подозрительного пакета перекрыли улицу. ОБНОВЛЕНО

В центре Житомира на перекрестке улиц Театральная и Большая Бердичевская обнаружили подозрительный пакет. Сейчас на месте происшествия работают взрывотехники и полиция.
"10 сентября около 8:40 в полицию поступило сообщение от местного жителя об обнаружении в кустах на ул. Большой Бердичевской подозрительного пакета", - информирует ГУ Нацполиции Житомирской области.
В настоящее время перекрыта часть улицы Большой Бердичевской от площади Соборной до Театральной.
"Полиция ограничила доступ к потенциально опасной территории для обеспечения безопасности людей от возможной угрозы и сейчас проводит тщательное обследование"
, - добавляют правоохранители.
Работники взрывотехнической службы полиции дистанционно обезвредили находку. Никаких опасных предметов или веществ обнаружено не было. По состоянию на 11:00 движение транспорта и доступ ко всем помещениям в центре Житомира восстановлено.