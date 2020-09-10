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Главная » Новости » Житомир » Происшествия » 2020 » Сентябрь » 10 » 09:58:47

В центре Житомира из-за подозрительного пакета перекрыли улицу. ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 10:29:47 1227 4 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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В центре Житомира из-за подозрительного пакета перекрыли улицу. ОБНОВЛЕНО

 В центре Житомира на перекрестке улиц Театральная и Большая Бердичевская обнаружили подозрительный пакет. Сейчас на месте происшествия работают взрывотехники и полиция.
 

"10 сентября около 8:40 в полицию поступило сообщение от местного жителя об обнаружении в кустах на ул. Большой Бердичевской подозрительного пакета", - информирует ГУ Нацполиции Житомирской области.


В настоящее время перекрыта часть улицы Большой Бердичевской от площади Соборной до Театральной.

"Полиция ограничила доступ к потенциально опасной территории для обеспечения безопасности людей от возможной угрозы и сейчас проводит тщательное обследование", - добавляют правоохранители.
 
Работники взрывотехнической службы полиции дистанционно обезвредили находку. Никаких опасных предметов или веществ обнаружено не было. По состоянию на 11:00 движение транспорта и доступ ко всем помещениям в центре Житомира восстановлено.
Тэги: полиция, пакет, Житомир, перекрытие улицы
Комментариев: 4
melan
1 melan (melan)   • 12:42:08, Сегодня [Материал]
0

учения
TerminatorUA
2 Кирилл Ярошенко (TerminatorUA)   • 14:38:43, Сегодня [Материал]
0

А чем подозрительный пакет отличается от не подозрительного?
velcade
3 Санитар (velcade)   • 14:47:21, Сегодня [Материал]
0

Подписан.
velcade
4 Санитар (velcade)   • 14:50:38, Сегодня [Материал]
0

Вместо B M W, написано B M V. Подозрительно.
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