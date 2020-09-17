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Главная » Новости » Житомир » Криминал » 2020 » Сентябрь » 17 » 10:45:39

В житомирской многоэтажке нашли труп мужчины: полиция просит помочь установить личность

Сегодня, 10:53:39 1839 1 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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В житомирской многоэтажке нашли труп мужчины: полиция просит помочь установить личность

 В Житомире в подъезде многоэтажки обнаружили труп неизвестного мужчины. Инцидент произошел 15 сентября на улице Большой Бердичевской.

"Тело мужчины обнаружили на лестничной площадке одного из подъездов по ул. Б. Бердичевской, 69 в г. Житомире. Медики, прибывшие на место происшествия, констатировали его смерть", - сообщила "ЖЖ" полиция Житомирщины.

Сейчас идет судебно-медицинское исследование о причинах смерти мужчины. Установить личность умершего не удалось. Полицейские просят откликнуться граждан, которые владеют какими-либо сведениями относительно него.

Приметы: возраст около 40-45 лет, рост 160-170 см, среднего телосложения, волосы светлые, коротко стриженные. Был одет в футболку зеленого цвета, синие джинсы, серое нижнее белье, черные кроссовки.

"Уважаемые граждане, если вы владеете какой-либо информацией о личности умершего или обстоятельствах происшествия, сообщите по телефонам: (0412) 40-74-75, 40-73-04 или "102", или обратитесь в ближайшее отделение полиции", - призывают правоохранители.
Тэги: труп, Житомир, полиция, подъезд
Комментариев: 1
bobrikov
1 Mr Mr Ya (bobrikov)   • 13:38:45, Сегодня [Материал]
0

можно было бы фото, только не тюда сюда закинуть а что бы по ссылке можно было бы посмотреть... может кто то бы и узнал
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