В житомирской многоэтажке нашли труп мужчины: полиция просит помочь установить личность

В Житомире в подъезде многоэтажки обнаружили труп неизвестного мужчины. Инцидент произошел 15 сентября на улице Большой Бердичевской.
"Тело мужчины обнаружили на лестничной площадке одного из подъездов по ул. Б. Бердичевской, 69 в г. Житомире. Медики, прибывшие на место происшествия, констатировали его смерть"
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" полиция Житомирщины.
Сейчас идет судебно-медицинское исследование о причинах смерти мужчины. Установить личность умершего не удалось. Полицейские просят откликнуться граждан, которые владеют какими-либо сведениями относительно него.
Приметы
: возраст около 40-45 лет, рост 160-170 см, среднего телосложения, волосы светлые, коротко стриженные. Был одет в футболку зеленого цвета, синие джинсы, серое нижнее белье, черные кроссовки.
"Уважаемые граждане, если вы владеете какой-либо информацией о личности умершего или обстоятельствах происшествия, сообщите по телефонам: (0412) 40-74-75, 40-73-04 или "102", или обратитесь в ближайшее отделение полиции"
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