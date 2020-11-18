В Житомире на тротуаре обнаружен труп мужчины

В Житомире на улице Святослава Рихтера утром 18 ноября на тротуаре обнаружили тело неизвестного мужчины. На месте работали медики и полицейские.
Фото опубликовали на странице h****y_zhytomyr в Telegram.
В полиции Житомирской области подтвердили информацию.
"Утром поступило сообщение от медиков в полицию об обнаружении тела неизвестного мужчины по улице Святослава Рихтера в Житомире. Мужчине на вид до 50 лет. По предварительному осмотру специалистов внешних признаков насильственной смерти нет", - отметили правоохранители комментарии Житомир инфо.
После проведения необходимых следственных действий тело направили на экспертизу для установления причин смерти.