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Главная » Новости » Житомир » Происшествия » 2020 » Ноябрь » 18 » 12:47:14

В Житомире на тротуаре обнаружен труп мужчины

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В Житомире на тротуаре обнаружен труп мужчины

 В Житомире на улице Святослава Рихтера утром 18 ноября на тротуаре обнаружили тело неизвестного мужчины. На месте работали медики и полицейские.

Фото опубликовали на странице h****y_zhytomyr в Telegram.

В полиции Житомирской области подтвердили информацию.
 

"Утром поступило сообщение от медиков в полицию об обнаружении тела неизвестного мужчины по улице Святослава Рихтера в Житомире. Мужчине на вид до 50 лет. По предварительному осмотру специалистов внешних признаков насильственной смерти нет", - отметили правоохранители комментарии Житомир инфо.


После проведения необходимых следственных действий тело направили на экспертизу для установления причин смерти.

Тэги: полиция, Житомир, труп, мужчина
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