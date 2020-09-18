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Главная » Новости » Житомир » Происшествия » 2020 » Сентябрь » 18 » 12:50:22

На Житомирщине в лобовом столкновении грузовиков погиб один из водителей. ФОТО

Сегодня, 13:06:22 979 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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На Житомирщине в лобовом столкновении грузовиков погиб один из водителей. ФОТО

 На трассе Киев-Чоп в Житомирской области произошло лобовое столкновение двух грузовиков. Из-за аварии на автодороге было ограничено движение транспорта.

"Произошло столкновение грузовиков MAN и DAF, двигавшихся навстречу. В результате ДТП водитель автомобиля MAN, 28-летний житель г. Новоград-Волынского, погиб на месте происшествия", - информируют правоохранители.



49-летний водитель грузовика DAF, житель Ивано-Франковской области и его пассажир, получили телесные повреждения и были доставлены в местную больницу для оказания помощи.

Сейчас идет выяснение всех причин и обстоятельств происшествия. В полиции не сообщают, почему грузовик DAF оказалась на полосе встречного движения.

Тэги: дтп, грузовик, Житомирская область
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