На Житомирщине в лобовом столкновении грузовиков погиб один из водителей. ФОТО

На трассе Киев-Чоп в Житомирской области произошло лобовое столкновение двух грузовиков. Из-за аварии на автодороге было ограничено движение транспорта
.
"Произошло столкновение грузовиков MAN и DAF, двигавшихся навстречу. В результате ДТП водитель автомобиля MAN, 28-летний житель г. Новоград-Волынского, погиб на месте происшествия"
, - информируют правоохранители.
49-летний водитель грузовика DAF, житель Ивано-Франковской области и его пассажир, получили телесные повреждения и были доставлены в местную больницу для оказания помощи.
Сейчас идет выяснение всех причин и обстоятельств происшествия. В полиции не сообщают, почему грузовик DAF оказалась на полосе встречного движения.