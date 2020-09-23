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Главная » Новости » Житомир » Город » 2020 » Сентябрь » 23 » 17:06:57

Директор житомирской гимназии опроверг информацию об обвале потолка в классе. ФОТО

Сегодня, 17:06:57 630 2 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Директор житомирской гимназии опроверг информацию об обвале потолка в классе. ФОТО

 Директор житомирской гимназии №23 Игорь Баранов опроверг информацию о том, что в учебном корпусе по улице Большой Бердичевской произошел обвал потолка.

По его словам, потолок одного из учебных кабинетов был поврежден при замене освещения.
 

«Ни учеников, ни педагогов в это время в классе не было. В пятницу утром детей перевели в другой класс для проведения работ», - отметил директор гимназии.


На сегодня все ремонтные работы завершены. Поврежденную плиту подвесного потолка заменили.

Напомним, информацию об обрушении потолка опубликовала в соцсети Людмила Зубко.


 
Тэги: потолок, опровержение, гимназия, Житомир
Комментариев: 2
velcade
1 Санитар (velcade)   • 17:16:13, Сегодня [Материал]
+4

Теперь 23 школа за Зубку точно не проголосует, дешевая пиарщица
Vovik-RF
2 Vovik (Vovik-RF)   • 18:40:44, Сегодня [Материал]
+3

Дык, за неё вообще ни один нормальный - здравомыслящий житомирянин голосовать не должен, шобы за него таки плохо не думали
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