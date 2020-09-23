Директор житомирской гимназии опроверг информацию об обвале потолка в классе. ФОТО

Директор житомирской гимназии №23 Игорь Баранов опроверг информацию о том, что в учебном корпусе по улице Большой Бердичевской произошел обвал потолка.
По его словам, потолок одного из учебных кабинетов был поврежден при замене освещения.
«Ни учеников, ни педагогов в это время в классе не было. В пятницу утром детей перевели в другой класс для проведения работ», - отметил директор гимназии.
На сегодня все ремонтные работы завершены. Поврежденную плиту подвесного потолка заменили.
Напомним, информацию об обрушении потолка опубликовала в соцсети Людмила Зубко
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