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Главная » Новости » Житомир » Технологии » 2020 » Октябрь » 5 » 08:54:00

В Житомирском военном институте открыли киберполигон

Сегодня, 09:00:00 433 1 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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В Житомирском военном институте открыли киберполигон

 В Житомирском военном институт им. Королёва на новосозданной кафедре защиты информации и кибербезопасности открыли киберполигон.

Об этом сообщила пресс-служба Сухопутных войск ВСУ.

Киберполигон - это хаб, где курсанты и студенты могут проводить исследования и отрабатывать меры противодействия гибридным воздействиям в киберпространстве, где можно заниматься научными разработками, проводить практические занятия и организовывать соревнования.
 

"Это реальная возможность еще во время учебы практически отработать особенности противодействия информационным угрозам в киберпространстве: от создания и испытания новейших технологий, тестирования компьютерных систем и сетей на проникновение до отработки мер противодействия гибридным воздействиям в киберпространстве", - рассказывают специалисты.


Киберполигон создали благодаря инициативе и финансовой поддержке со стороны ООО "Науково-виробничий центр "Інфозахист". Компания приобрела современное программное и аппаратное обеспечение, которое является ядром учебно-лабораторного комплекса.
Тэги: киберполигон, защита информации, ЖВИ
Комментариев: 1
nvvetal
1 Ololo (nvvetal)   • 10:04:20, Сегодня [Материал]
-1

го, я создал
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