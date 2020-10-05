В Житомирском военном институте открыли киберполигон

"Это реальная возможность еще во время учебы практически отработать особенности противодействия информационным угрозам в киберпространстве: от создания и испытания новейших технологий, тестирования компьютерных систем и сетей на проникновение до отработки мер противодействия гибридным воздействиям в киберпространстве", - рассказывают специалисты.