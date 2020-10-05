В Житомирском военном институте открыли киберполигон

В Житомирском военном институт им. Королёва на новосозданной кафедре защиты информации и кибербезопасности открыли киберполигон.
Об этом сообщила пресс-служба Сухопутных войск ВСУ
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Киберполигон - это хаб, где курсанты и студенты могут проводить исследования и отрабатывать меры противодействия гибридным воздействиям в киберпространстве, где можно заниматься научными разработками, проводить практические занятия и организовывать соревнования.
"Это реальная возможность еще во время учебы практически отработать особенности противодействия информационным угрозам в киберпространстве: от создания и испытания новейших технологий, тестирования компьютерных систем и сетей на проникновение до отработки мер противодействия гибридным воздействиям в киберпространстве", - рассказывают специалисты.
Киберполигон создали благодаря инициативе и финансовой поддержке со стороны ООО "Науково-виробничий центр "Інфозахист". Компания приобрела современное программное и аппаратное обеспечение, которое является ядром учебно-лабораторного комплекса.