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Главная » Новости » Житомир » Происшествия » 2020 » Октябрь » 6 » 11:51:56

ДТП на трассе Житомир-Киев: одна из машин слетела в кювет и перевернулась

Сегодня, 11:35:16 783 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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ДТП на трассе Житомир-Киев: одна из машин слетела в кювет и перевернулась

 На трассе Киев-Чоп в Житомирской области столкнулись два попутных автомобиля. В результате дорожно-транспортного происшествия пострадал один из водителей.

Об этом "Журналу Житомира" сообщили в полиции Житомирской области.
 

"Предварительно установлено, что ночью водитель автомобиля Mercedes Sprinter 21-летний житель Закарпатской области, двигаясь в сторону г. Киева, столкнулся с автомобилем Skoda Fabia под управлением 37-летнего жителя Киевской области", - информируют правоохранители.


В результате столкновения легковушка Skoda съехал в кювет. Водитель получил телесные повреждения, с которыми был доставлен в больницу.

Все причины и обстоятельства указанного ДТП выясняются в рамках начатого досудебного расследования по ч.1 ст.286 УК Украины.
Тэги: ДТП Киев-Чоп, Житомирская область
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