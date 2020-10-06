ДТП на трассе Житомир-Киев: одна из машин слетела в кювет и перевернулась

На трассе Киев-Чоп в Житомирской области столкнулись два попутных автомобиля. В результате дорожно-транспортного происшествия пострадал один из водителей.
Об этом "Журналу Житомира
" сообщили в полиции Житомирской области.
"Предварительно установлено, что ночью водитель автомобиля Mercedes Sprinter 21-летний житель Закарпатской области, двигаясь в сторону г. Киева, столкнулся с автомобилем Skoda Fabia под управлением 37-летнего жителя Киевской области", - информируют правоохранители.
В результате столкновения легковушка Skoda съехал в кювет. Водитель получил телесные повреждения, с которыми был доставлен в больницу.
Все причины и обстоятельства указанного ДТП выясняются в рамках начатого досудебного расследования по ч.1 ст.286 УК Украины.