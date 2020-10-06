СБУ задержала на Житомирщине чиновника, торговавшего данным из базы налоговой службы

Киберспециалисты Службы безопасности Украины разоблачили чиновника Государственной налоговой службы в Житомирской области в торговле закрытой информацией.
По данным предварительного следствия, главный государственный ревизор-инспектор за вознаграждение предлагал предоставить сведения о доходах физических и юридических лиц региона с автоматизированной информационной системы "налоговый блок".
"Заказчиками таких услуг были местные частные предприниматели, которых интересовала информация о конкурентах и потенциальных клиентов. Стоимость информации зависела от объемов и носителя данных", - информирует СБУ.
Оперативники спецслужбы задокументировали несколько фактов сбыта налоговиком персональной информации. Задержали злоумышленника в Бердичеве при получении оплаты от очередного клиента.
"В ходе обысков по месту работы и жительства фигуранта изъята компьютерная техника и накопители с информацией с ограниченным доступом, которые он планировал продать"
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Расследование осуществляется по ч. 1 ст. 361-2 Уголовного кодекса Украины. Задержанному грозит штраф или до двух лет лишения свободы.