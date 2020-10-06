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Главная » Новости » Житомир » Криминал » 2020 » Октябрь » 6 » 12:45:13

СБУ задержала на Житомирщине чиновника, торговавшего данным из базы налоговой службы

Сегодня, 13:21:13 564 1 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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СБУ задержала на Житомирщине чиновника, торговавшего данным из базы налоговой службы

 Киберспециалисты Службы безопасности Украины разоблачили чиновника Государственной налоговой службы в Житомирской области в торговле закрытой информацией.

По данным предварительного следствия, главный государственный ревизор-инспектор за вознаграждение предлагал предоставить сведения о доходах физических и юридических лиц региона с автоматизированной информационной системы "налоговый блок".
 

"Заказчиками таких услуг были местные частные предприниматели, которых интересовала информация о конкурентах и ​​потенциальных клиентов. Стоимость информации зависела от объемов и носителя данных", - информирует СБУ.


Оперативники спецслужбы задокументировали несколько фактов сбыта налоговиком персональной информации. Задержали злоумышленника в Бердичеве при получении оплаты от очередного клиента.



"В ходе обысков по месту работы и жительства фигуранта изъята компьютерная техника и накопители с информацией с ограниченным доступом, которые он планировал продать", - сообщает спецслужба.

Расследование осуществляется по ч. 1 ст. 361-2 Уголовного кодекса Украины. Задержанному грозит штраф или до двух лет лишения свободы.
Тэги: налоговая, СБУ
Комментариев: 1
den2016
1 Деня (den2016)   • 14:43:07, Сегодня [Материал]
+1

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