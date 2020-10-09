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Главная » Новости » Житомир » Город » 2020 » Октябрь » 9 » 08:32:24

В Житомире впервые зарегистрировали электромобиль на «зеленых» номерах. ФОТО

Сегодня, 08:39:24 996 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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В Житомире впервые зарегистрировали электромобиль на «зеленых» номерах. ФОТО

 Сервисные центры МВД представили «зеленые» номерные знаки, которые отныне выдаются для электромобилей и электробусов. В Житомире 8 октября зарегистрировали первый автомобиль с новыми номерными знаками.

Об этом «Журналу Житомира» сообщили Региональном сервисном центре МВД в Житомирской области.
 

«Зеленые номерные знаки выглядят на удивление привлекательно. Для электромобилей, электромопедов и электромотоциклов - белая плашка с зелеными буквами и цифрами. Для электротакси и электробусов - зеленые цифры на темно-желтом фоне. Такой дизайн используют в Австрии, Германии, Норвегии, Великобритании и многих других странах», - отметил первый заместитель начальника Главного сервисного центра МВД Юрий Смольянинов.


«Зеленые» номерные знаки будут закрепляться только за транспортными средствами, которые приводятся в движение электрическим двигателем и не имеют двигателя внутреннего сгорания.

Регистрация таких автомобилей будет происходить на общих основаниях. Более подробно о регистрации транспортного средства в сервисном центре МВД можно узнать по ссылке.

Стоит добавить, Украина является одним из лидеров по темпам роста приобретения электромобилей. На сегодня уже зарегистрировано почти 23 000 таких автомобилей, в этом году их было на 42% больше, чем в прошлом году. А в течение прошлого года - зарегистрировано на 77% таких автомобилей больше, чем за аналогичный период 2018 года.

 


Тэги: регистрация, номер, электрокар
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