В Житомире впервые зарегистрировали электромобиль на «зеленых» номерах. ФОТО

Сервисные центры МВД представили «зеленые» номерные знаки, которые отныне выдаются для электромобилей и электробусов. В Житомире 8 октября зарегистрировали первый автомобиль с новыми номерными знаками.
Об этом «Журналу Житомира
» сообщили Региональном сервисном центре МВД в Житомирской области.
«Зеленые номерные знаки выглядят на удивление привлекательно. Для электромобилей, электромопедов и электромотоциклов - белая плашка с зелеными буквами и цифрами. Для электротакси и электробусов - зеленые цифры на темно-желтом фоне. Такой дизайн используют в Австрии, Германии, Норвегии, Великобритании и многих других странах», - отметил первый заместитель начальника Главного сервисного центра МВД Юрий Смольянинов.
«Зеленые» номерные знаки будут закрепляться только за транспортными средствами, которые приводятся в движение электрическим двигателем и не имеют двигателя внутреннего сгорания.
Регистрация таких автомобилей будет происходить на общих основаниях. Более подробно о регистрации транспортного средства в сервисном центре МВД можно узнать по ссылке
.
Стоит добавить, Украина является одним из лидеров по темпам роста приобретения электромобилей. На сегодня уже зарегистрировано почти 23 000 таких автомобилей, в этом году их было на 42% больше, чем в прошлом году. А в течение прошлого года - зарегистрировано на 77% таких автомобилей больше, чем за аналогичный период 2018 года.