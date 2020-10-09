В Житомире впервые зарегистрировали электромобиль на «зеленых» номерах. ФОТО

«Зеленые номерные знаки выглядят на удивление привлекательно. Для электромобилей, электромопедов и электромотоциклов - белая плашка с зелеными буквами и цифрами. Для электротакси и электробусов - зеленые цифры на темно-желтом фоне. Такой дизайн используют в Австрии, Германии, Норвегии, Великобритании и многих других странах», - отметил первый заместитель начальника Главного сервисного центра МВД Юрий Смольянинов.