Украинцев могут заставить регистрировать домашних животных: процедура будет платной

«Проведение идентификации и регистрации домашних и диких животных, содержащихся в неволе или в полувольных условиях, являются платными процедурами», - говорится в документе.

«Домашние животные - животные, которые в течение длительного исторического периода традиционно содержатся и разводятся человеком, а также животные видов или пород, искусственно выведенных человеком для удовлетворения эстетических потребностей и потребностей в общении, что, как правило, не имеют жизнеспособных диких популяций», - объясняют авторы проекта.