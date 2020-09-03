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Главная » Новости » Житомир » Общество » 2020 » Сентябрь » 3 » 13:34:00

Украинцев могут заставить регистрировать домашних животных: процедура будет платной

Сегодня, 13:39:00 136 1 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Украинцев могут заставить регистрировать домашних животных: процедура будет платной

 Депутаты Верховной Рады предлагают ввести обязательную платную регистрацию всех домашних животных. Соответствующий законопроект зарегистрирован в парламенте под номером 3796.

Инициаторы - 27 депутатов от «Слуги народа», «Голоса», ОПЗЖ, «Батькивщины», группы «За будущее», сообщает издание «Хмарочос».

Депутаты уверяют, что целью законопроекта является защита животных от жестокого обращения и безответственности владельцев. Главным автором указан депутат от «Слуги народа» Юлия Овчинникова.

Идентификацию и регистрацию животных будут делать ветеринары через специальные базы данных и Единый государственный реестр животных. Новорожденное животное нужно будет регистрировать после того, как ему исполнится три месяца. В тексте прямо указано, что это платная процедура.
 

«Проведение идентификации и регистрации домашних и диких животных, содержащихся в неволе или в полувольных условиях, являются платными процедурами», - говорится в документе.


Транспортировать незарегистрированных животных запретят. Благотворительные организации смогут регистрировать бездомных собак и кошек за деньги местных бюджетов.

В соцсетях рассуждают, какие домашние животные могут войти в перечень, обязательный к регистрации, ведь формулировка в тексте проекта охватывает довольно широкий круг. Конкретные перечни таких животных должен утвердить Кабмин.
 

«Домашние животные - животные, которые в течение длительного исторического периода традиционно содержатся и разводятся человеком, а также животные видов или пород, искусственно выведенных человеком для удовлетворения эстетических потребностей и потребностей в общении, что, как правило, не имеют жизнеспособных диких популяций», - объясняют авторы проекта.


«Наші гроші» характеризуют инициативу как «схему». Отмечают, что она значительно расширяет перечень животных, подлежащих обязательной идентификации и регистрации. Если сейчас в него входят только сельскохозяйственные животные - крупный рогатый скот, лошади, свиньи, овцы и козы, то в случае принятия законопроекта обязательной идентификации и регистрации подлежат также все домашние, дикие, бездомные (безнадзорные) и лабораторные животные.

Еще более настораживает создание частного посредника. Регистрировать животных могут только «агенты по идентификации животных» и только с помощью «авторизованных баз данных животных».
Тэги: животные, регистрация, Рада
Комментариев: 1
Sams2
1 Семенюк Александр (Sams2)   • 13:52:28, Сегодня [Материал]
0

" Благотворительные организации смогут регистрировать бездомных собак и кошек за деньги местных бюджетов."

Во где пилить можно.
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