Украинцев могут заставить регистрировать домашних животных: процедура будет платной

Депутаты Верховной Рады предлагают ввести обязательную платную регистрацию всех домашних животных. Соответствующий законопроект зарегистрирован в парламенте под номером 3796.
Инициаторы - 27 депутатов от «Слуги народа», «Голоса», ОПЗЖ, «Батькивщины», группы «За будущее», сообщает издание «Хмарочос
».
Депутаты уверяют, что целью законопроекта является защита животных от жестокого обращения и безответственности владельцев. Главным автором указан депутат от «Слуги народа» Юлия Овчинникова.
Идентификацию и регистрацию животных будут делать ветеринары через специальные базы данных и Единый государственный реестр животных. Новорожденное животное нужно будет регистрировать после того, как ему исполнится три месяца. В тексте прямо указано, что это платная процедура.
«Проведение идентификации и регистрации домашних и диких животных, содержащихся в неволе или в полувольных условиях, являются платными процедурами», - говорится в документе.
Транспортировать незарегистрированных животных запретят. Благотворительные организации смогут регистрировать бездомных собак и кошек за деньги местных бюджетов.
В соцсетях рассуждают, какие домашние животные могут войти в перечень, обязательный к регистрации, ведь формулировка в тексте проекта охватывает довольно широкий круг. Конкретные перечни таких животных должен утвердить Кабмин.
«Домашние животные - животные, которые в течение длительного исторического периода традиционно содержатся и разводятся человеком, а также животные видов или пород, искусственно выведенных человеком для удовлетворения эстетических потребностей и потребностей в общении, что, как правило, не имеют жизнеспособных диких популяций», - объясняют авторы проекта.
«Наші гроші
» характеризуют инициативу как «схему». Отмечают, что она значительно расширяет перечень животных, подлежащих обязательной идентификации и регистрации. Если сейчас в него входят только сельскохозяйственные животные - крупный рогатый скот, лошади, свиньи, овцы и козы, то в случае принятия законопроекта обязательной идентификации и регистрации подлежат также все домашние, дикие, бездомные (безнадзорные) и лабораторные животные.
Еще более настораживает создание частного посредника. Регистрировать животных могут только «агенты по идентификации животных» и только с помощью «авторизованных баз данных животных».
Во где пилить можно.