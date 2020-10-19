Исчезла 15-летняя девушка, которая всю ночь праздновала свой день рождения в ночном клубе Житомира

Полиция разыскивает 15-летнюю жительницу Житомира Евгению Житинскую, которая ещё 11 октября ушла из дома, в свой день рождения, и до сих пор не вернулась. О розыске подростка сегодня сообщили в Житомирском отделе полиции.
«19 октября 2020 в 15 часов в дежурную часть Житомирского ОП ГУНП с заявлением обратилась жительница г. Житомир и сообщила о том, что 11 октября 2020 около 17 часов ушла из дома и до настоящего времени не вернулась её несовершеннолетняя дочь Житинская Евгения Романовна 11.10.2005 г. р. Мобильного телефона при себе не имела», - говорится в ориентировке по розыску девушки.
Приметы пропавшей девушки:
- рост 160-170
- на вид 16-17 лет
- худощавого телосложения
- волосы до плеч окрашенные в каштановый цвет.
Накануне исчезновения, а именно 10.10.2020 года до 5 часов утра находилась в ночном клубе «Максимум». Ранее девочка неоднократно исчезала.
Была одета: желтая кофта, серые джинсы, разноцветные кроссовки. Любую информацию о пропавшей полиция просит предоставить по телефону (063) 125-76-78 или на «102».