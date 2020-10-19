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Главная » Новости » Житомир » Общество » 2020 » Октябрь » 19 » 20:31:03

Исчезла 15-летняя девушка, которая всю ночь праздновала свой день рождения в ночном клубе Житомира

Сегодня, 20:40:03 613 3 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Исчезла 15-летняя девушка, которая всю ночь праздновала свой день рождения в ночном клубе Житомира

 Полиция разыскивает 15-летнюю жительницу Житомира Евгению Житинскую, которая ещё 11 октября ушла из дома, в свой день рождения, и до сих пор не вернулась. О розыске подростка сегодня сообщили в Житомирском отделе полиции.

«19 октября 2020 в 15 часов в дежурную часть Житомирского ОП ГУНП с заявлением обратилась жительница г. Житомир и сообщила о том, что 11 октября 2020 около 17 часов ушла из дома и до настоящего времени не вернулась её несовершеннолетняя дочь Житинская Евгения Романовна 11.10.2005 г. р. Мобильного телефона при себе не имела», - говорится в ориентировке по розыску девушки.

Приметы пропавшей девушки:

  • рост 160-170
  • на вид 16-17 лет
  • худощавого телосложения
  • волосы до плеч окрашенные в каштановый цвет.

Накануне исчезновения, а именно 10.10.2020 года до 5 часов утра находилась в ночном клубе «Максимум». Ранее девочка неоднократно исчезала.

Была одета: желтая кофта, серые джинсы, разноцветные кроссовки. Любую информацию о пропавшей полиция просит предоставить по телефону (063) 125-76-78 или на «102».

Исчезла 15-летняя девушка, которая всю ночь праздновала свой день рождения в ночном клубе Житомира
Тэги: ночные клубы, дети, пропал человек, полиция
Комментариев: 3
vovik-zt
1 Володимир Фролов (vovik-zt)   • 21:11:23, Сегодня [Материал]
+1

Нічні клуби у нас доволі небезпечні. Вірніше не самі клуби, а те що коїться поруч з ними, он біля Індіго уночі стріляли наприклад. Я вже не кажу за бійки та наркоту. І доречі поліція туди не поспішає якщо що.
Mira
2 Irina (Mira)   • 21:47:05, Сегодня [Материал]
+1

Девочка исчезла11.10 , родители обратились в полицию 19.10. Пусть даже она и раньше исчезала. Но 8 !!! дней нет ребенка! Не понимаю!!!
bobrikov
3 Mr Mr Ya (bobrikov)   • 22:18:48, Сегодня [Материал]
0

"Ранее девочка неоднократно исчезала." - хорошая девочка в 15 лет....
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