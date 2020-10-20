Известная телеведущая вернулась из Житомира и закатила скандал: «Там все продавцы без масок!»

В Житомирском ТРЦ Глобал все продавцы и большинство покупателей - без масок: в сети обсуждают скандальные фото из торгового центра в нашем городе. Снимки опубликовала известная ведущая и продюсер на телеканале "Украина 24", Наталья Влащенко.



Своим мнением она поделилась на страничке в Фейсбук.

"Сегодня я проехала по родному Житомиру. Машина чуть не развалилась) Говорите число больных и погибших, от короны растет? Зайдите в житомирский ТЦ Глобал. Все!!!! Продавцы без масок. 3/4 посетителей - аналогично. Сергей Сухомлин, возьмите ноги в руки, двух полицейских и хотя бы перед выборами прогуляйтесь. Оштрафуйте, как минимум, владельца этой подлой лавочки. Пишу «подлой», т. к. рыба гниет с головы. И главное, не жалуйтесь, что у вас коек в больницах мало. Жалко только ваших прекрасных врачей", - высказалась Наталья Влащенко.



Влащенко посоветовала главе житомирского исполкома Сергею Сухомлину решить эту проблему поставив двух полицейских и штрафовать владельцев бутиков.





Фото с ТЦ "Глобал" в Житомире







Пользователи сети по разному реагировали на данный факт, но в целом негативно, отмечая, что такая ситуация происходит не только в Житомире: