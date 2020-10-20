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Главная » Новости » Житомир » Город » 2020 » Октябрь » 20 » 08:31:35

Известная телеведущая вернулась из Житомира и закатила скандал: «Там все продавцы без масок!»

Сегодня, 01:44:35 2217 11 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Известная телеведущая вернулась из Житомира и закатила скандал: «Там все продавцы без масок!»

В Житомирском ТРЦ Глобал все продавцы и большинство покупателей - без масок: в сети обсуждают скандальные фото из торгового центра в нашем городе. Снимки опубликовала известная ведущая и продюсер на телеканале "Украина 24", Наталья Влащенко.

Своим мнением она поделилась на страничке в Фейсбук.

"Сегодня я проехала по родному Житомиру. Машина чуть не развалилась) Говорите число больных и  погибших, от короны растет? Зайдите в житомирский ТЦ Глобал. Все!!!! Продавцы без масок. 3/4 посетителей - аналогично. Сергей Сухомлин, возьмите ноги в руки, двух полицейских и хотя бы перед выборами прогуляйтесь. Оштрафуйте, как минимум, владельца этой подлой лавочки. Пишу «подлой», т. к. рыба гниет с головы. И главное, не жалуйтесь, что у вас коек в больницах мало. Жалко только ваших прекрасных врачей", - высказалась Наталья Влащенко.


Влащенко посоветовала главе житомирского исполкома Сергею Сухомлину решить эту проблему поставив двух полицейских и штрафовать владельцев бутиков.
 

Все продавцы и большинство покупателей - без масок: в сети обсуждают фото из житомирского ТЦ
Фото с ТЦ "Глобал" в Житомире
 



Пользователи сети по разному реагировали на данный факт, но в целом негативно, отмечая, что такая ситуация происходит не только в Житомире:

комент

коментарий

коментарий фейсбук

негативный коментарий фейсбук

Тэги: карнатин, Житомир, маски, скандал, ТРЦ Глобал
Комментариев: 11
LeonXS
1 Сергій (LeonXS)   • 09:09:23, Сегодня [Материал]
+9

Хто це така? Хто назвав її відомою? Вона в депутати йде?
Sams2
3 Семенюк Александр (Sams2)   • 10:13:49, Сегодня [Материал]
+3

Вот и стала известной! Кому Ковид, а кому - PR.
briz
2 aleks (briz)   • 10:07:01, Сегодня [Материал]
+6

а ведь она права, нужно день начинать с транспорта, базаров и магазинов,- все так просто и эффективно...
TarasS
4 Тарас Стрільчик (TarasS)   • 10:21:49, Сегодня [Материал]
+4

Хто це?
pushistik13
5 Пушистик (pushistik13)   • 10:25:28, Сегодня [Материал]
+1

что за тупые рагулячьи врпросы "хто цэ"
вам же фейсбучку тыкнули, сидите, изучайте
TarasS
8 Тарас Стрільчик (TarasS)   • 12:04:07, Сегодня [Материал]
0

Пушистик (pushistik13) - хто це?
Marek
6 Стас (Marek)   • 11:14:33, Сегодня [Материал]
+2

Ващенко советует, Розенблат контролирует, Зубко "вимагає"- один Сухомлин работает.
TarasS
9 Тарас Стрільчик (TarasS)   • 12:07:07, Сегодня [Материал]
0

"один Сухомлин работает"

Це точно. Один аеропорт чого вартий: Сухомлин працював там, не розгинаючись.
Savikzt
7 Богдан (Savikzt)   • 11:22:17, Сегодня [Материал]
0

Приехала неизвестно кто и критикует, а чем она помогла? Не хотела бы сравнить зарплату продавцов и свою, в сколько раз в большую сторону отличается? ( не говоря уже о налогах и арендах).
Говорит масок нет, а ничего что простые маски против ковида как мертвому припарка, нужны респираторы 3го класса защиты, которые дорогие и которых нигде нет и их менять надо каждые 2 часа - никакой зарплаты у обычного человека не хватит.
Попри ехали, пальцы веером и раздайся море я иду. Капец. Раздражают такие люди, только языком чесать в эфире.
Всех людей в нищету загнали и комунальные долги своим прошлым локдауном так и еще точно налог на воздух в виде цены на бутафорскую защиту в виде обычных масок и еще и штрафов потом ( у Радуцкого видимо маски залежались на складах)
Когда уже этот маразм и кретенизм кончится? Ведь реальной помощи нет, для простых людей все за свой счет: налоги, аренды, комуналка, штрафы за маски и тд.
Никогда комментарии не оставлял, но тут уже не удержался. Задрала эта вся политика и такие вот выскочки, оторваные от простых людей
SlavaNibiru
11 Святослав (SlavaNibiru)   • 13:40:28, Сегодня [Материал]
0

Звичайна медична маска знижує ризик розповсюдження, якщо ви є носієм. Це питання взаємоповаги. Тим кому срати на людей, маску не носять.
AlexIvanov
10 Alex Ivanov (AlexIvanov)   • 12:47:19, Сегодня [Материал]
-2

Пойди проголосуй за Мелешко. Пускай посадит Сухомлина.. Больше некому.
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