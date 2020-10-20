Известная телеведущая вернулась из Житомира и закатила скандал: «Там все продавцы без масок!»

В Житомирском ТРЦ Глобал все продавцы и большинство покупателей - без масок: в сети обсуждают скандальные фото из торгового центра в нашем городе. Снимки опубликовала известная ведущая и продюсер на телеканале "Украина 24", Наталья Влащенко.
Своим мнением она поделилась на страничке в Фейсбук.
"Сегодня я проехала по родному Житомиру. Машина чуть не развалилась) Говорите число больных и погибших, от короны растет? Зайдите в житомирский ТЦ Глобал. Все!!!! Продавцы без масок. 3/4 посетителей - аналогично. Сергей Сухомлин, возьмите ноги в руки, двух полицейских и хотя бы перед выборами прогуляйтесь. Оштрафуйте, как минимум, владельца этой подлой лавочки. Пишу «подлой», т. к. рыба гниет с головы. И главное, не жалуйтесь, что у вас коек в больницах мало. Жалко только ваших прекрасных врачей", - высказалась Наталья Влащенко.
Влащенко посоветовала главе житомирского исполкома Сергею Сухомлину решить эту проблему поставив двух полицейских и штрафовать владельцев бутиков.
Фото с ТЦ "Глобал" в Житомире
Пользователи сети по разному реагировали на данный факт, но в целом негативно, отмечая, что такая ситуация происходит не только в Житомире:
вам же фейсбучку тыкнули, сидите, изучайте
Це точно. Один аеропорт чого вартий: Сухомлин працював там, не розгинаючись.
Говорит масок нет, а ничего что простые маски против ковида как мертвому припарка, нужны респираторы 3го класса защиты, которые дорогие и которых нигде нет и их менять надо каждые 2 часа - никакой зарплаты у обычного человека не хватит.
Попри ехали, пальцы веером и раздайся море я иду. Капец. Раздражают такие люди, только языком чесать в эфире.
Всех людей в нищету загнали и комунальные долги своим прошлым локдауном так и еще точно налог на воздух в виде цены на бутафорскую защиту в виде обычных масок и еще и штрафов потом ( у Радуцкого видимо маски залежались на складах)
Когда уже этот маразм и кретенизм кончится? Ведь реальной помощи нет, для простых людей все за свой счет: налоги, аренды, комуналка, штрафы за маски и тд.
Никогда комментарии не оставлял, но тут уже не удержался. Задрала эта вся политика и такие вот выскочки, оторваные от простых людей