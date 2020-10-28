Лесные пожары на Житомирщине: 12 пострадавших семей получили по 300 тыс. грн

"Наконец, все 12 семей, пострадавших в результате лесных пожаров на Оврутчине, в полном объеме получили материальную помощь в размере 300 тысяч гривен. Благодаря поддержке со стороны Премьер-министра Украины и оперативного согласования всех необходимых документов Минэкономики и Минфином мы поставили точку в этой истории. Жаль, что она затянулась на долгих полгода из-за того, что на беде крестьян пытались нажиться или сделать себе пиар отдельные деятели", - отметил Бунечко.