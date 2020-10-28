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Главная » Новости » Житомир » Житомирская область » 2020 » Октябрь » 28 » 17:43:31

Лесные пожары на Житомирщине: 12 пострадавших семей получили по 300 тыс. грн

Сегодня, 18:00:31 142 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Лесные пожары на Житомирщине: 12 пострадавших семей получили по 300 тыс. грн

 12 семей из Житомирской области, потерявшие свое жилье в результате лесных пожаров, наконец получили компенсацию от государства.

Об этом 28 октября в соцсети заявил председатель облгосадминистрации Виталий Бунечко.
 

"Наконец, все 12 семей, пострадавших в результате лесных пожаров на Оврутчине, в полном объеме получили материальную помощь в размере 300 тысяч гривен. Благодаря поддержке со стороны Премьер-министра Украины и оперативного согласования всех необходимых документов Минэкономики и Минфином мы поставили точку в этой истории. Жаль, что она затянулась на долгих полгода из-за того, что на беде крестьян пытались нажиться или сделать себе пиар отдельные деятели", - отметил Бунечко.


Напомним, что эпопея с выплатой компенсаций пострадавшим от пожаров тянется с 16 апреля 2020 года. Первую материальную помощь в сумме почти 1,4 млн грн. по решению Житомирской облгосадминистрации 38 семьям было выделено в апреле сразу после пожара. Еще 11,2 млн грн из госбюджета на восстановление жилых домов были выделены менее чем через месяц после пожара.

Тогда речь шла о строительстве модульных домов для тех, кто потерял жилье во время стихийного бедствия. Однако, в течение нескольких месяцев Колесниковский сельсовет не смог заключить договор на строительство. После долгих споров, какие именно должны быть дома, жители сел отказались от восстановления жилья за государственный счет и обратились в Кабмин за выплатой денежной помощи.

В итоге 12 октября деньги поступили в область и вновь были перечислены в Колесниковский сельсовет.
Тэги: Житомирщина, помощь, пожар
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