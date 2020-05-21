Лесные пожары на Житомирщине: стало известно, что не все пострадавшие получат новое жилье

После масштабных лесных пожаров в Житомирской области прошел месяц. Только в Овручском районе от огня пострадало 5 сел. Полностью выгорело около 80 домов. Власти обещали предоставить денежную компенсацию погорельцам, а взамен утраченных домов установить модульные дома.
Люди ждут, когда им привезут и начнут устанавливать обещанные модульные домики
. Об этом говорится в сюжете ТСН
.
В селе Магдын огонь уничтожил 24 дома. Семья Платоновых едва успела выбежать из дома, когда лесной пожар двигался ко двору. Куры и утки погибли в огне. Чудом уцелел кот Шерлок.
Сейчас эта семья с двумя детьми живет во временном здании, в которое их пустили соседи. Об обещанных властью модульных домиках для погорельцев слышали, но уже на них не надеются.
"Говорили, что 50 их будет. Потом сказали, что 10. Получилось, что два, от силы три - то есть мы в их число не входим"
, - сказала пострадавшая жительница Виктория Платонова.
"Был в сельсовете, может, вагончик привезут. Домов никаких не будет, потому что землю надо приватизировать", - добавил пострадавший житель Игорь Платонов.
Почему семье с детьми светит только вагончик - объясняют чиновники. Оказывается, что села Магдын и Личманы, наиболее пострадавшие от пожаров, расположены в зоне отселения после аварии на ЧАЭС. И большинство нынешних жителей жили в домах, которые ранее покинули их законные владельцы. Поэтому у погорельцев нет документов ни на сооружения, ни на земельные участки.
"Земля не приватизирована у людей. Надо теперь изготавливать документацию на землю, чтобы ставить домики", - сообщила председатель Колесниковского сельского совета Зоя Сосновская.
Жителю села Личманы Ивану Ивановичу обещают модульный домик вместо сгоревшей хаты. Потому что земля - его собственность. Но когда это произойдет, не говорят.
"Все же на бумаге. Пока Иван решит, потом сельсовет и район, затем Киев и Верховная Рада, потом все назад, так же"
, - говорит мужчина.
Когда это произойдет, не знают и местные чиновники. Деньги из госбюджета вроде выделены, но в район еще не дошли.
Также еще рассуждают, как помочь семьям, которым модульные домики не могут предоставить. Пока им могут дать только по 31000 гривен деньгами. Их людям уже начали выплачивать.
Напомним, на территории Житомирской области 16 апреля возник лесной пожар, который распространился на площадь 30 тыс. гектаров. К тушению привлекалось 1069 человек и 156 единиц техники, в том числе самолеты АН-32П и пожарный поезд. От лесных пожаров наиболее пострадали четыре села
- Личманы, Магдын, Острова и Нижняя Рудня.