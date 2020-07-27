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Главная » Новости » Житомир » Житомирская область » 2020 » Июль » 27 » 11:55:56

Овручским погорельцам достраивают первый модульный дом: на очереди еще 11. ВИДЕО

Сегодня, 12:00:56 2619 3 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Овручским погорельцам достраивают первый модульный дом: на очереди еще 11. ВИДЕО

 В селе Магдин Овручского района достраивают первый модульный дом для погорельцев. За месяц строители выполнили все внешние работы, сейчас выполняют внутренние.

Подобные модульные дома должны построить еще для 11 погорельцев из сел Личманы и Магдин, передает "Суспільне Житомир".
 

"Таких домов должно быть еще 11. Строители выполнили все внешние работы, сейчас выполнять внутренние - обшивать гипсокартоном и шпаклевать, будет 3 комнаты и оборудован санузел", - рассказала представительница Овручской райгосадминистрации Наталья Жураховская.


Как сообщалось, в результате масштабных пожаров на севере Житомирской области полностью сгорело около 80 домов. Новые дома получат не все жители, так как у погорельцев нет документов ни на сооружения, ни на земельные участки.

Таким людям государство выделило по 30 000 гривен и они вынуждены сейчас самостоятельно строить новые дома, ведь через несколько месяцев уже придут морозы.
 
Тэги: дом, Житомирщина, пожар, жилье
Комментариев: 3
Bars
1 Борис (Bars)   • 12:50:25, Сегодня [Материал]
0

Интересно сколько полностью будет стоить такой домик и какие сейчас выгоднее всего строить. Кто что нить знает?
pushistik13
2 Пушистик (pushistik13)   • 14:45:24, Сегодня [Материал]
0

миллион гривен. Пару дней назад писали.
таки нашли лоха-розпорядныка бюджетных коштив....
LondoN
3 Сергей (LondoN)   • 17:18:18, Сегодня [Материал]
+2

Благо нормальні активісти там були. Дякуємо Лілії Багіровій за участь. Бо хотіли тупо розпилить бабки і збудувати людям халабуди, грубо кажучи.
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