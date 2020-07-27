Овручским погорельцам достраивают первый модульный дом: на очереди еще 11. ВИДЕО

В селе Магдин Овручского района достраивают первый модульный дом для погорельцев. За месяц строители выполнили все внешние работы, сейчас выполняют внутренние.
Подобные модульные дома должны построить еще для 11 погорельцев из сел Личманы и Магдин, передает "Суспільне Житомир".
"Таких домов должно быть еще 11. Строители выполнили все внешние работы, сейчас выполнять внутренние - обшивать гипсокартоном и шпаклевать, будет 3 комнаты и оборудован санузел", - рассказала представительница Овручской райгосадминистрации Наталья Жураховская.
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