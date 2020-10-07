«Должны проскочить зиму». Полгода назад на Житомирщине сгорели несколько сел, а люди до сих пор не имеют жилья

Фильм ужасов наяву

«Пожары были и раньше. Но, обычно, как? Сбежались со всего села люди, потушили. А в тот раз… Был сильнейший ветер. Ты тушишь огонь, сбил его, а в пяти метрах по новой загорается. Тут потушил – там очаг, пока водой залил, искры перелетели в третье место. Бегаешь, как по шахматной доске», - вспоминают жители Магдина.

«Деньги вернулись в район, а из района в Киев»

«Изначально мы просили наличку на строительство. У нас люди с руками, а кто сам не смог бы, нанял бы бригаду. Но было решение, что всем займется строительная компания, и возведут каркасные, а не капитальные (кирпичные) дома. Ладно, думаем, пусть будут каркасные. Но начались споры: кто будет строить? Как мы слышали, одной из компаний начали очень сильно «помогать». В итоге, что-то такое произошло, что деньги вернулись в район, а из района в Киев», - рассказывают селяне.

«Все видели, из чего тот модульный дом строили, как тулили. Летом посидеть в нем можно, но не жить. С ними [строителями] люди сами не хотели иметь дела, - утверждает Зоя Ивановна. – Застройщики были уверены, что выиграют тендер, но в нем участвовало очень много компаний. И совсем другие победили. Тогда они сказали: «Кроме нас никто строить не будет». Нашли другие компании, угрожали, такое всякое. Но, ничего, деньги будут людям на строительство. Нам уже позвонили, сказали, что придет компенсация на 12 домов. Бумаги в Киеве уже подписали, ждем распоряжения нашей администрации».

«Построили его там, где не надо. У хозяина дома, который сгорел на том участке, нет документов. Теперь строительная компания говорит, чтобы мы брали его на баланс, а зачем это нам? Они миллион двести за него хотят. Зачем нам платить такие деньги из своего кармана, если он «тянет» на 200-300 тысяч?», - говорит Зоя Сосновская.

«Должны проскочить зиму»

«А вы знаете, как покупают недвижимость в селах? Через расписки, без нотариуса. У нас оформление документов может быть дороже, чем сам дом», - говорят селяне.

«Если подпалят, будет снова гореть»

«Все было нужно, даже элементарные штаны и мыло. И это была не только материальная, но и моральная помощь. Нам очень помогло, когда мы увидели, сколько людей откликнулись на нашу беду. Люди из разных областей приезжали, кто-то богатый, кто-то бедный. Нанимали бусики, везли вещи, консервацию… Нам быстро восстановили линию электропередач, она идет через лес, через заброшенные села. Дым еще не сошел, а электрики все восстановили. И у нас в селе не так много людей, тысячу лет надо будет платить, чтобы затраты на тот ремонт отбились. Но они не считали, все сделали оперативно, быстро», - рассказывают селяне.

«Когда два-пять - не реагировали. В итоге, было 30-40 небольших очагов, а потом начался сильный ветер, и они превратились в катастрофу. Гидрометцентр предупреждал о ветре, но кого – непонятно. У нас нет единого центра, который бы мониторил ситуацию и координировал службы. Руководители ГСЧС, Лесного хозяйства, Нацполиции встречаются уже когда разгорелся огонь, - говорит Сергей Зибцев. - У нас есть возможность оперативно получать снимки спутников от Национального центра управления и испытаний космических средств. Но все работают вслепую, по бумажным картам, нет цифровой карты пожаров».