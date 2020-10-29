На сцене Житомирского драмтеатра состоится показ спектакля «Одиночество в сети»

16 ноября в Житомире состоится спектакль по мотивам известной книги польского писателя Януша Вишневского «Одиночество в Сети».
Эта история вызвала много споров, но никого не оставила равнодушным, ведь многим людям знакомы и сомнения, и надежда, и опасения, которые вызывает знакомство в интернете и отношения на расстоянии.
Вот и они так познакомились. Она из Польши, он — из Германии. Их случайная переписка переросла в настоящую страсть. Но стоит встречаться и кого мы любим больше: реального человека, или образ, который создала наше воображение из слов, ожидания и одиночества? Да и вообще, можно ли назвать это любовью? А если и так, что хуже — расстояние или встреча?
Одиночество у ноутбука окутывает героев не менее плотно, чем радость общения. Подталкивает их друг к другу и держит на расстоянии. Теперь перед ними стоит выбор, который каждый должен сделать сам.
«Одиночество в Сети». 16 ноября, драматический театр им. И. Кочерги. Начало – в 19:00.
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