Журнал Житомир инфо

УКР | РУС        Сегодня: Четверг, 29.10.2020    20:59:02
|
Главная » Новости » Житомир » Афиша » 2020 » Октябрь » 29 » 13:19:31

На сцене Житомирского драмтеатра состоится показ спектакля «Одиночество в сети»

Сегодня, 13:31:31 466 1 Ошибка?Ошибка в тексте?
Выдели слово мышкой
и нажми Ctrl+Enter
На сцене Житомирского драмтеатра состоится показ спектакля «Одиночество в сети»

 16 ноября в Житомире состоится спектакль по мотивам известной книги польского писателя Януша Вишневского «Одиночество в Сети». 

Эта история вызвала много споров, но никого не оставила равнодушным, ведь многим людям знакомы и сомнения, и надежда, и опасения, которые вызывает знакомство в интернете и отношения на расстоянии. 

Вот и они так познакомились. Она из Польши, он — из Германии. Их случайная переписка переросла в настоящую страсть. Но стоит встречаться и кого мы любим больше: реального человека, или образ, который создала наше воображение из слов, ожидания и одиночества? Да и вообще, можно ли назвать это любовью? А если и так, что хуже — расстояние или встреча?

Одиночество у ноутбука окутывает героев не менее плотно, чем радость общения. Подталкивает их друг к другу и держит на расстоянии. Теперь перед ними стоит выбор, который каждый должен сделать сам.

«Одиночество в Сети». 16 ноября, драматический театр им. И. Кочерги. Начало – в 19:00.
Купить билеты можно через интернет на сайте karabas.com
 
Тэги: Житомир, Спектакль, театр
Комментариев: 1
MAS-ter
1 Mast (MAS-ter)   • 17:37:23, Сегодня [Материал]
0

После театра будет не одиноко с ковидом
Полезное объявление:
Читайте ЖЖ.инфо

Новости Житомира по теме:

Горячие новости

Останні новини Житомира

Система Orphus