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Главная » Новости » Житомир » Происшествия » 2020 » Октябрь » 30 » 13:22:07

Автомобиль насмерть сбил пешехода на трассе под Житомиром. ФОТО

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Автомобиль насмерть сбил пешехода на трассе под Житомиром. ФОТО

 Поздно вечером 29 октября в пригороде Житомира возле села Гуйва произошло смертельное ДТП - погиб пешеход. Полиция начала досудебное расследование.

Об этом «Журналу Житомира» рассказали в ГУ Нацполиции Житомирской области.
 

«Предварительно, водитель автомобиля Hyundai Sоnata, 51-летний киевлянин, двигаясь в направлении города Житомира, на 185 км автодороги Выступовичи - Могилев-Подольский совершил наезд на пешехода, который переходил проезжую часть», - говорится в сообщении.


В результате ДТП пешеход получил тяжелые травмы и скончался на месте происшествия. Погибший - 40-летний житель Коростышевского района.

«Сейчас идет установление всех причин и обстоятельств ДТП в рамках досудебного расследования, начатого по ч.2 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) УК Украины», - добавили в полиции.

Тэги: Житомир, дтп
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