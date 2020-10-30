Автомобиль насмерть сбил пешехода на трассе под Житомиром. ФОТО

Поздно вечером 29 октября в пригороде Житомира возле села Гуйва произошло смертельное ДТП - погиб пешеход. Полиция начала досудебное расследование.
Об этом «Журналу Житомира
» рассказали в ГУ Нацполиции Житомирской области.
«Предварительно, водитель автомобиля Hyundai Sоnata, 51-летний киевлянин, двигаясь в направлении города Житомира, на 185 км автодороги Выступовичи - Могилев-Подольский совершил наезд на пешехода, который переходил проезжую часть», - говорится в сообщении.
В результате ДТП пешеход получил тяжелые травмы и скончался на месте происшествия. Погибший - 40-летний житель Коростышевского района.
«Сейчас идет установление всех причин и обстоятельств ДТП в рамках досудебного расследования, начатого по ч.2 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) УК Украины»
, - добавили в полиции.