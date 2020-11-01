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Главная » Новости » Житомир » Спорт » 2020 » Ноябрь » 1 » 13:37:56

Усик победил Чисору решением судей и бросил вызов Джошуа. ВИДЕО

Вчера, 13:57:56 1224 10 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Усик победил Чисору решением судей и бросил вызов Джошуа. ВИДЕО

Украинский супертяжеловес Александр Усик единогласным решением судей победил британца Дереку Чисору. Бой состоялся в Лондоне на стадионе "Уэмбли" и продлился все 12 раундов.

Стартовые раунды первым номером работал британский боксер, нанеся сопернику много точных ударов. Однако с течением времени Чисора замедлился, а Усик перехватил инициативу и активно провел оставшуюся часть поединка. Как итог, победа украинца единогласным решением судей - 117-112, 115-113, 115-113.

Для Усика, являющегося бывшим абсолютным чемпионом мира в первом тяжелом весе, это был второй бой в хэвивейте и 18 на профессиональном ринге.

Изначально этот поединок был состояться в мае, однако был перенесен из-за пандемии коронавируса. В следующем бою Александр Усик должен сразится с чемпионом мира в тяжелом весе по версии IBF, WBA, WBO и IBO Энтони Джошуа.


 

Усик бросил новый вызов: я иду за тобой!

Сразу после боя украинский супертяж Александр Усик вызвал на бой чемпиона мира в четырех самых престижных организациях Энтони Джошуа. Вместе с этой победой Усик - официальный претендент на титул чемпиона мира по версии WBO. Прямо с ринга украинец выкрикнул: "Энтони, привет", чем вызвал улыбку британского чемпиона, который был в зале и следил за поединком своего вероятного будущего соперника.

Джошуа должен будет встретиться с Усиком в случае своей победы над Кубратом Пулевым в следующем бою.
 

Тэги: Усик, бокс
Комментариев: 9
TerminatorUA
1 Кирилл Ярошенко (TerminatorUA)   • 16:02:53, Вчера [Материал]

Поздравляю Александра Усика с победой!
Sams2
2 Семенюк Александр (Sams2)   • 17:39:57, Вчера [Материал]

Вот кто на самом деле Украинец с большой буквы, прославляющий свою страну.
andriiua
3 andrii (andriiua)   • 17:54:30, Вчера [Материал]

отключили +/- к комментам, что произошло? кого зацепили минусы? )
google
4 Гугиль (google)   • 18:10:02, Вчера [Материал]

директора, очевидно же )
Скарификатор
5 Перикарда (Скарификатор)   • 19:33:12, Вчера [Материал]

я уж подумал что это сбой браузера у меня
dakar
6 Инспектор Кранник (dakar)   • 20:37:15, Вчера [Материал]

Зачем он надел пакет АТБ?
Artmaker
7 Евгений (Artmaker)   • 22:31:00, Вчера [Материал]

Красивый бой, заслуженная победа! Усик - боксер самого высокого класса!
Fenugreek
8 Alex (Fenugreek)   • 22:47:32, Вчера [Материал]

Взять, что это был его второй бой в тяжелой категории и он намного легче соперника. Супер. Молодец! Настоящий украинец!!!
vovik-zt
9 Володимир Фролов (vovik-zt)   • 23:12:12, Вчера [Материал]

Гарненько провів бій.
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