Антарктическая трагедия: тело погибшего полярника завтра доставят в Украину

Тело повара 25-й Украинской антарктической экспедиции Василия Омеляновича, который в мае умер на станции «Академик Вернадский», 7 ноября будет доставлено в Украину.
Похороны полярника назначены на понедельник, 9 ноября, передает Укринформ
.
«Все административные вопросы с транспортировкой тела Василия завершены. Тело будет доставлено завтра в Украину», - сообщает Национальный антарктический научный центр.
Известно, что родные Василия Омеляновича планируют похоронить его в родном Малине на Житомирщине.
Как сообщал «Журнал Житомира
», 8 мая на станции «Академик Вернадский» погиб повар 25-й Украинской антарктической экспедиции Василий Омелянович. По предварительным данным, он совершил самоубийство
.
Василий Омелянович родился в 1985 году, проживал в Малине Житомирской области. Участник 16-й, 18-й, 20-й, 23-й и 25-й антарктических экспедиций.