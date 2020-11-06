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Главная » Новости » Житомир » Общество » 2020 » Ноябрь » 6 » 17:48:28

Антарктическая трагедия: тело погибшего полярника завтра доставят в Украину

Сегодня, 17:51:28 630 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Антарктическая трагедия: тело погибшего полярника завтра доставят в Украину

 Тело повара 25-й Украинской антарктической экспедиции Василия Омеляновича, который в мае умер на станции «Академик Вернадский», 7 ноября будет доставлено в Украину.

Похороны полярника назначены на понедельник, 9 ноября, передает Укринформ.
 

«Все административные вопросы с транспортировкой тела Василия завершены. Тело будет доставлено завтра в Украину», - сообщает Национальный антарктический научный центр.


Известно, что родные Василия Омеляновича планируют похоронить его в родном Малине на Житомирщине.

Как сообщал «Журнал Житомира», 8 мая на станции «Академик Вернадский» погиб повар 25-й Украинской антарктической экспедиции Василий Омелянович. По предварительным данным, он совершил самоубийство.

Василий Омелянович родился в 1985 году, проживал в Малине Житомирской области. Участник 16-й, 18-й, 20-й, 23-й и 25-й антарктических экспедиций.
Тэги: антарктида, экспедиция. смерть
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