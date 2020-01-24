Повар из Житомирщины в пятый раз поедет с экспедицией в Антарктиду

Конкурсная комиссия определила состав 25-й Украинской антарктической экспедиции, которая будет работать на полярной станции "Академик Вернадский" в течение нынешнего года. Об этом сообщает Правительственный портал.
"Эта команда полярников имеет несколько особенностей. В частности, это самый молодой состав экспедиции за все годы. Средний возраст участников - 37 лет. Мы хотим дать молодежи как можно больше шансов реализовать себя и свой научный потенциал. И по той же причине половина состава является "новичками", то есть впервые едут на год работать в Антарктиду. В то же время, вторая часть экспедиции - это опытные полярники"
, - пояснил глава Национального антарктического центра МОН Евгений Дикий.
В состав экспедиции входит 12 участников, среди которых Василий Омельянович - повар из города Малин Житомирской области. Он уже в пятый раз принимает участие в антарктической экспедиции.
Список основного состава 25-й УАЭ:
- 1. Александр Салганский - биологические исследования, Киев, третья зимовка, 1987 г.р.
- 2. Евгения Прекрасная - биологические исследования, Киев, первая зимовка, 1989 г.р.
- 3. Юрий Отруба - геолого-геофизические исследования, Киев, шестая зимовка, 1986 г.р. (руководитель экспедиции)
- 4. Игорь Артеменко - гидрометеорологические и океанографические исследования, Киев, первая зимовка, 1981 г.р.
- 5. Вадим Жуковский - гидрометеорологические и океанографические исследования, Одесса, вторая зимовка, 1981 г.р.
- 6. Анна Соин - гидрометеорологические и океанографические исследования, Харьков, первая зимовка, 1982 г.р.
- 7. Андрей Сопин - геокосмические исследования, Харьков, вторая зимовка, 1982 г.р.
- 8. Василий Омельянович - повар, Малин, пятая зимовка, 1985 г.р.
- 9. Максим Белоус - системный механик, Шепетовка, первая зимовка, 1982 г.р.
- 10. Юрий Лишенко - дизелист-электрик, Харьков, третья зимовка, 1973 г.р.
- 11. Евгений Прокопчук - системный администратор связи, Буча, первая зимовка, 1984 г.р.
- 12. Игорь Дейнека - врач, Ровно, первая зимовка, 1982 г.р.
На отобранных участников ждет специальный многодневный тренинг, где они будут усваивать навыки, необходимые для жизни и работы на станции "Академик Вернадский".
Юбилейная экспедиция отправится на зимовку в марте.