На антарктической станции «Академик Вернадский» погиб повар из Житомирщины

На украинской антарктической станции "Академик Вернадский" погиб один из участников 25-й экспедиции - повар Василий Омелянович, который был родом из Житомирской области.
Обстоятельства смерти выясняют, предварительная причина - самоубийство, сообщает Национальный антарктический научный центр
(НАНЦ).
"Все мы знали Василия как очень спокойного, взвешенную и доброго человека, настоящего профессионала. Это была уже пятая его экспедиция на станцию "Академик Вернадский". К сожалению, все мы живые люди, и никто заранее не знает, что для кого станет последней каплей или соломинкой, которая сломала спину", - сообщил руководитель НАНЦ Евгений Дикий.
Сейчас решается вопрос доставки тела в Украину. Обязанности повара на станции поочередно выполняют другие участники экспедиции.
Это первая смерть на станции "Академик Вернадский" за весь украинский период. За время британских экспедиций там было пять смертей.
Что известно о погибшем
Василий Омелянович
родился в 1985 году. Жил в городе Малине Житомирской области.
Начиная со своей первой зимовки (2011 год, 16-УАЭ), снова и снова возвращался в Антарктиду (участник 18-й, 20-й и 23-й УАЭ). Пятая зимовка стала для него последней.
В последней заметке в Фейсбуке он призвал чтить и уважать людей и дома, где нас ждут.