На антарктической станции «Академик Вернадский» погиб повар из Житомирщины

"Все мы знали Василия как очень спокойного, взвешенную и доброго человека, настоящего профессионала. Это была уже пятая его экспедиция на станцию "Академик Вернадский". К сожалению, все мы живые люди, и никто заранее не знает, что для кого станет последней каплей или соломинкой, которая сломала спину", - сообщил руководитель НАНЦ Евгений Дикий.