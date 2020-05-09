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Главная » Новости » Житомир » Происшествия » 2020 » Май » 9 » 16:20:41

На антарктической станции «Академик Вернадский» погиб повар из Житомирщины

Вчера, 16:38:41 1296 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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На антарктической станции «Академик Вернадский» погиб повар из Житомирщины

 На украинской антарктической станции "Академик Вернадский" погиб один из участников 25-й экспедиции - повар Василий Омелянович, который был родом из Житомирской области.

Обстоятельства смерти выясняют, предварительная причина - самоубийство, сообщает Национальный антарктический научный центр (НАНЦ).
 

"Все мы знали Василия как очень спокойного, взвешенную и доброго человека, настоящего профессионала. Это была уже пятая его экспедиция на станцию "Академик Вернадский". К сожалению, все мы живые люди, и никто заранее не знает, что для кого станет последней каплей или соломинкой, которая сломала спину", - сообщил руководитель НАНЦ Евгений Дикий.




Сейчас решается вопрос доставки тела в Украину. Обязанности повара на станции поочередно выполняют другие участники экспедиции.

Это первая смерть на станции "Академик Вернадский" за весь украинский период. За время британских экспедиций там было пять смертей.
 

Что известно о погибшем


Василий Омелянович родился в 1985 году. Жил в городе Малине Житомирской области.

Начиная со своей первой зимовки (2011 год, 16-УАЭ), снова и снова возвращался в Антарктиду (участник 18-й, 20-й и 23-й УАЭ). Пятая зимовка стала для него последней.

В последней заметке в Фейсбуке он призвал чтить и уважать людей и дома, где нас ждут.

Тэги: экспедиция. смерть, антарктида
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