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Главная » Новости » Житомир » Общество » 2020 » Ноябрь » 9 » 16:36:41

На Житомирщине провели в последний путь полярника Василия Омеляновича. ФОТО

Сегодня, 17:05:41 1 2 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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На Житомирщине провели в последний путь полярника Василия Омеляновича. ФОТО

 В городе Малин Житомирской области сегодня прощались с поваром 25-й Украинской антарктической экспедиции Василием Омеляновичем, который умер на станции «Академик Вернадский».

На прощание с Омеляновичем собрались родные, друзья, знакомые и коллеги. Его похоронят на кладбище в родном Малине, передает Укринформ.

В Национальном антарктическом научном центре сообщили, что есть официальное свидетельство о смерти полярника. Чилийские правоохранители констатировали причину его смерти – асфиксия (удушье).

Мужчина уже в пятый раз был в экспедиции. Омелянович родился в 1985 году, проживал в Малине. Он участвовал в 16-й, 18-й, 20-й, 23-й и 25-й антарктических экспедициях.

У полярника остались родители и старший брат.

Как сообщал «Журнал Житомира», 8 мая на станции «Академик Вернадский» погиб повар 25-й Украинской антарктической экспедиции Василий Омелянович. По предварительным данным, он совершил самоубийство.









ФОТО: Укринформ
Тэги: похороны, полярник, экспедиция, Житомирщина
Комментариев: 2
Скарификатор
1 Перикарда (Скарификатор)   • 18:02:11, Сегодня [Материал]

на кладбище? или как положено с самоубийцами - за оградой и без креста?
vovik-zt
2 Володимир Фролов (vovik-zt)   • 18:34:32, Сегодня [Материал]

"По предварительным данным, он совершил самоубийство." - а там кто его знает что там на самом деле произошло. Следственная группа разве выезжала туда?
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