Новости в Житомире

Актуальные новости Житомира сегодня в ленте новостей на ЖЖ инфо: происшествия в Житомире, криминальные новости Житомира, аварии, ДТП, курьезы и другие события Житомирщины. Новини Житомира сьогодні. Общество. На Житомирщине провели в последний путь полярника Василия Омеляновича. ФОТО - 9 Ноября 2020