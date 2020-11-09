На Житомирщине провели в последний путь полярника Василия Омеляновича. ФОТО

В городе Малин Житомирской области сегодня прощались с поваром 25-й Украинской антарктической экспедиции Василием Омеляновичем, который умер на станции «Академик Вернадский».
На прощание с Омеляновичем собрались родные, друзья, знакомые и коллеги. Его похоронят на кладбище в родном Малине, передает Укринформ
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В Национальном антарктическом научном центре сообщили, что есть официальное свидетельство о смерти полярника. Чилийские правоохранители констатировали причину его смерти – асфиксия (удушье).
Мужчина уже в пятый раз был в экспедиции. Омелянович родился в 1985 году, проживал в Малине. Он участвовал в 16-й, 18-й, 20-й, 23-й и 25-й антарктических экспедициях.
У полярника остались родители и старший брат.
Как сообщал «Журнал Житомира
», 8 мая на станции «Академик Вернадский» погиб повар 25-й Украинской антарктической экспедиции Василий Омелянович. По предварительным данным, он совершил самоубийство
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ФОТО: Укринформ