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Главная » Новости » Житомир » Город » 2020 » Ноябрь » 10 » 12:39:10

В Житомире планируют отремонтировать 4 улицы: на проекты выделили 2,3 млн грн

Сегодня, 13:10:10 483 5 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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В Житомире планируют отремонтировать 4 улицы: на проекты выделили 2,3 млн грн

 Из городского бюджета Житомира выделили более 2,3 млн гривен на разработку проектно-сметной документации (ПСД) для четырех улиц, которые планируют капитально отремонтировать.

Соответствующее решение во время внеочередной сессии приняли депутаты городского совета.

В частности, наибольшую сумму - 1 млн 450 тысяч - выделили на проект ремонта Киевского шоссе.

300 тыс. гривен будет стоить проектная документация капремонта ул. Театральной (от Большой Бердичевской до ​​Киевской); 400 тыс. - ул. Лятошинского и еще 180 тыс. гривен - ул. Небесной сотни (от площади Житний рынок до ул. Житний базар).

Другим своим решением депутаты выделили 40 тыс. гривен на обустройство 3 камер видеонаблюдения в сквере Ольжича, где неоднократно были совершены акты вандализма.

Тэги: Житомир, Проект, ремонт дорог, городской совет
Комментариев: 5
Sams2
1 Семенюк Александр (Sams2)   • 13:19:14, Сегодня [Материал]

Это нужно. Но ведь есть более насущные проблемы. Те же больницы в порядок привести, бесплатные лекарства, об инвалидах подумать, и т.д.
Житич
2 Василий (Житич)   • 13:21:35, Сегодня [Материал]

А зачем во всеуслышение заявлять что установлены камеры?
Нужно тихонько поставить и ждать...А после поимки любителей повандалить, предложить им на выбор- либо лет 8-10 лишения свободы, либо оплатить стоимость всех видеокамер наблюдения по области.
Гарантирую- больше вандализма не будет, да и бюджет существенно пополнится.
Sams2
3 Семенюк Александр (Sams2)   • 13:35:50, Сегодня [Материал]

И нужны ли они именно там? Может, возле "барной стойки" надо, или в каких-то криминогенных районах города? А Ольжичу пофиг, ему не больно.
Dmitry
4 Dmitry (Dmitry)   • 13:47:24, Сегодня [Материал]

Вы думаете, что малолетние ублюдки, которые пакостят, читать умеют?)
pushistik13
5 Пушистик (pushistik13)   • 18:38:05, Сегодня [Материал]

островки смерти главное не забыть. В Харькове на днях удачно получилось - 6 трупов вроде.
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