В Житомире планируют отремонтировать 4 улицы: на проекты выделили 2,3 млн грн

Из городского бюджета Житомира выделили более 2,3 млн гривен на разработку проектно-сметной документации (ПСД) для четырех улиц, которые планируют капитально отремонтировать.
Соответствующее решение во время внеочередной сессии
приняли депутаты городского совета.
В частности, наибольшую сумму - 1 млн 450 тысяч - выделили на проект ремонта Киевского шоссе.
300 тыс. гривен будет стоить проектная документация капремонта ул. Театральной (от Большой Бердичевской до Киевской); 400 тыс. - ул. Лятошинского и еще 180 тыс. гривен - ул. Небесной сотни (от площади Житний рынок до ул. Житний базар).
Другим своим решением депутаты выделили 40 тыс. гривен на обустройство 3 камер видеонаблюдения в сквере Ольжича, где неоднократно были совершены акты вандализма
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Нужно тихонько поставить и ждать...А после поимки любителей повандалить, предложить им на выбор- либо лет 8-10 лишения свободы, либо оплатить стоимость всех видеокамер наблюдения по области.
Гарантирую- больше вандализма не будет, да и бюджет существенно пополнится.